Nogometaš 'zapeo' u izolaciji s atraktivnom plavušom Wendy

Slavni engleski bivši nogometaš Paul Gascoigne (52) na velikoj je kušnji. Prije nekoliko tjedana, na odmoru u Španjolskoj upoznao je Wendy Leech (43), zaljubio se, a po povratku u Manchester zatekle su ih stroge mjere zabrane kretanja i sad su već dva tjedna osuđeni na zajednički život, koji će potrajati tko zna do kad. Paul je Wendy upoznao u Benalmadeni gdje je pozirao s obožavateljima u jednom baru.

- Izgleda da imam djevojku, rekao je ubrzo nakon toga Gascoigne, a ovih dana Wendy i Paul viđeni su u šetnji sa svojim psima.

Atraktivna plavuša Wendy Leech je razvedena, i samohrana je majka dvoje djece. Paul je još u siječnju u razgovoru za britanske novine rekao da živi mirnim životom nakon što se vratio s operacije u Australiji kojom je u želudac umetnuo implantat koji mu izaziva bol u želucu ako popije preveliku količinu alkohola.

- Ova operacija me preporodila. Sad mogu popiti čašu piva ili whisky s prijateljima, ali ako popijem više počnem osjećati neizdržive bolove u želucu - rekla je bivša nogometna zvijezda.

Poznato je da je Gascoigne imao velikih problema s alkoholizmom i to još dok je bio aktivni igrač. Igrao je tijekom 80-ih i 90-ih za Newcastle, Tottenham, Lazio, Glasgow Rangerse, Middlesbrough i Everton, i bio jedan od najboljih i najplaćenijih igrača. No, većinu novca je spiskao i doveo se do ruba bankrota.

Prvi put je morao na liječenje od ovisnosti 1998. nakon što je u pubu popio 32 čaše whiskyja i završio u bolnici u komatoznom stanju. Od tada je osam puta završavao na rehabilitacijama i svaki put je bilo bezuspješno. Razveo se i od prve supruge Sheryl 1998. nakon dvije godine braka, a kako se kasnije saznalo bio je i obiteljski nasilnik.

No, isto tako je svoj novac dijelio siromašnima i pomagao svima koji su ga tražili pomoć. Zbog raskalašenog života priznao je da je spiskao cijelo bogatstvo:

- Čim počnete uzimati drogu ili alkohol postajete bolestan čovjek. Ponekad želim otići i napiti se, pa sam učinio sve da to konačno prestane. I jedno piće može biti previše jer nakon jednog želim drugo, treće, a onda ni 50 nije dovoljno. To je razlog zašto je nestala sva moja zarada od oko 20 milijuna funti, priznao je svojedobno Gascoigne novinarima, a prenosi Mirror.

- Nakon ove operacije napokon mogu otići u trgovinu, a da moja ruka ne posegne za alkoholnim pićem i nakon dugo vremena konačno sam sretan čovjek - tvrdi Gascoigne.

