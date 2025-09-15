Obavijesti

Show

Komentari 0
Umjesto golova, bodovi za kuhanje!

Nogometašica Ana Pavlić otvara 'Večeru za 5': Cure, pripremite se jer ja ću skuhati najbolje!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Nogometašica Ana Pavlić otvara 'Večeru za 5': Cure, pripremite se jer ja ću skuhati najbolje!
4
Foto: RTL

Ana se u 'Večeru za 5' prijavila zbog novog iskustva, dobrog druženja i dobre hrane, a ne skriva da joj sudjelovanje puno znači

Novi tjedan 'Večere za 5' u kojem će se za glavnu nagradu boriti nogometašice NK Sesvetski Kraljevec otvorit će Ana Pavlić, strastvena sportašica i voditeljica odjela u trgovini namještaja. Ana će svoje protukandidatkinje Dinu, Anteu, Doroteu i Ivanu ugostiti u Sesvetskom Kraljevcu.

FINALE TJEDNA Željka osvojila maksimalni broj bodova u 'Večeri', ali Goran je pobijedio: 'Nisam to očekivao'
Željka osvojila maksimalni broj bodova u 'Večeri', ali Goran je pobijedio: 'Nisam to očekivao'

Vratarka seniorske ekipe NK Sesvetski Kraljevec kaže kako je ljubav prema nogometu krenula od malih nogu, ali kako tada nije bilo ženske nogometne ekipe posvetila se karateu. Ipak, kad se osnovala ženska nogometna selekcija, uključila se u ekipu. 

- Uporna sam, ustrajem na svom cilju koji si zacrtam i volim živjeti život kroz sport - kaže Ana i dodaje: 'Jako volim svoj posao, ponekad i previše jer okupira većinu mog dana, ali kad dođem doma, onda je opuštanje.'

Foto: RTL

A slobodno vrijeme, osim na treningu, rado provodi s nećacima, čitajući knjige ili ispred televizora, najradije uz neki dobri film. Ana se u 'Večeru za 5' prijavila zbog novog iskustva, dobrog druženja i dobre hrane, a ne skriva da joj sudjelovanje puno znači jer ona, kao i njene ovotjedne protukandidatkinje koje je povezao ženski nogomet, žele promovirati svoj klub i ženski nogomet općenito. 

- Natjecateljski duh jako će utjecati na naše kuhanje, pa i na moje, tako da - cure, morate se pripremite se jer ja ću skuhati najbolje! - najavljuje Ana, koja će svoju večeru pripremiti sa svježim sirom, kiselim krastavcima, vratinom, kiselim vrhnjem, gaudom, piškotama i breskvama.

Foto: RTL

- Na ovom popisu ne bih izbacila ništa, stvarno sam pozitivno iznenađena - komentirat će Dina, a nešto manje zadovoljna Antea dodati: 'Izbacila bi vratinu i breskve jer te sastojke ne volim i ne koristim'.

Foto: RTL

Ne propustite doznati kako će se Ana snaći u kuhinji - u novoj epizodi 'Večere za 5' danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gdje su danas pobjednici 'MasterChefa' i čime se bave?
NAKON ŠTO SU SE KAMERE UGASILE...

FOTO Gdje su danas pobjednici 'MasterChefa' i čime se bave?

Najgledaniji kulinarski show u Hrvatskoj vraća se na male ekrane, u ponedjeljak na Novoj TV kreće osma sezona MasterChefa. Gledatelje očekuju nove kulinarske avanture, a mi smo se uoči početka prisjetili svih dosadašnjih pobjednika
FOTO Kad se Sydney Sweeney pojavila na Emmyjima, sve konkurentice postale su kulisa
EMMYJI ILI SYDNEYJI?

FOTO Kad se Sydney Sweeney pojavila na Emmyjima, sve konkurentice postale su kulisa

Sydney Sweeney nije samo prošetala crvenim tepihom Emmyja u nedjelju u Los Angelesu, ona ga je 'zapalila'. U jarko crvenoj satenskoj haljini s dekolteom koji je balansirao između elegancije i provokacije, izgledala je kao da je došla po glavnu nagradu, bez obzira na kategoriju. Šlep se vukao iza nje poput najvjernijeg pratitelja, a reflektori su na svakoj fotografiji hvatali isti trenutak, Sydney u svom elementu.
FOTO Rastezanje na svježem zraku: Nives Celzijus pokazala koliko može dignut' nogu
JOJ, JOJ, JOJ

FOTO Rastezanje na svježem zraku: Nives Celzijus pokazala koliko može dignut' nogu

Na Kraljičinom zdencu, okružena zelenilom i svježim zrakom, Nivec Celzijus opustila se na klupi i pozirala u svom prepoznatljivom stilu. Fotografije je podijelila na Instagramu, a pratitelji nisu mogli ostati ravnodušni na njenu pozu. Fanovi su se našalili pa joj napisali stihove iz popularne pjesme Linđo: 'Joj, joj, joj, kol’ko mogu dignut' nogu…'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025