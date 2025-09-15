Nogometašica Ana Pavlić otvara 'Večeru za 5': Cure, pripremite se jer ja ću skuhati najbolje!

Novi tjedan 'Večere za 5' u kojem će se za glavnu nagradu boriti nogometašice NK Sesvetski Kraljevec otvorit će Ana Pavlić, strastvena sportašica i voditeljica odjela u trgovini namještaja. Ana će svoje protukandidatkinje Dinu, Anteu, Doroteu i Ivanu ugostiti u Sesvetskom Kraljevcu.

Vratarka seniorske ekipe NK Sesvetski Kraljevec kaže kako je ljubav prema nogometu krenula od malih nogu, ali kako tada nije bilo ženske nogometne ekipe posvetila se karateu. Ipak, kad se osnovala ženska nogometna selekcija, uključila se u ekipu.

- Uporna sam, ustrajem na svom cilju koji si zacrtam i volim živjeti život kroz sport - kaže Ana i dodaje: 'Jako volim svoj posao, ponekad i previše jer okupira većinu mog dana, ali kad dođem doma, onda je opuštanje.'

A slobodno vrijeme, osim na treningu, rado provodi s nećacima, čitajući knjige ili ispred televizora, najradije uz neki dobri film. Ana se u 'Večeru za 5' prijavila zbog novog iskustva, dobrog druženja i dobre hrane, a ne skriva da joj sudjelovanje puno znači jer ona, kao i njene ovotjedne protukandidatkinje koje je povezao ženski nogomet, žele promovirati svoj klub i ženski nogomet općenito.

- Natjecateljski duh jako će utjecati na naše kuhanje, pa i na moje, tako da - cure, morate se pripremite se jer ja ću skuhati najbolje! - najavljuje Ana, koja će svoju večeru pripremiti sa svježim sirom, kiselim krastavcima, vratinom, kiselim vrhnjem, gaudom, piškotama i breskvama.

- Na ovom popisu ne bih izbacila ništa, stvarno sam pozitivno iznenađena - komentirat će Dina, a nešto manje zadovoljna Antea dodati: 'Izbacila bi vratinu i breskve jer te sastojke ne volim i ne koristim'.

Ne propustite doznati kako će se Ana snaći u kuhinji - u novoj epizodi 'Večere za 5' danas na RTL-u od 18 sati!