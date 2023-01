Norah Jones u Opatiji 15. srpnja

Višestruka dobitnica nagrade Grammy, američka pjevačica Norah Jones (43) nastupit će 15. srpnja ove godine na Ljetnoj pozornici u Opatiji, izvijestila je ustanova Festival Opatija koja organizira koncert.

Norah Jones dolazi u sklopu europske turneje u Hrvatsku ponovno nakon 16 godina kada je nastupila u pulskoj Areni. Ova nagrađivana i slavna pjevačica, kantautorica i pijanistica objavila je tijekom karijere sedam studijskih albuma te prodala više od 50 milijuna nosača zvuka. Pjesme su joj širom svijeta streamane šest milijardi puta.

Foto: Instagram

Devet puta dobila je nagradu Grammy, među kojima po dvije nagrade za Album godine i Snimku godine te kao Najbolji novi izvođač. Billboard ju je proglasio najboljom jazz umjetnicom desetljeća i to za 2000-te.

Karijeru je počela 2002. objavivši debitantski album "Come away with me". Album je ostvario izvanredan uspjeh i prodan je u više od 27 milijuna primjeraka te je dobio pet nagrada Grammy.

Foto: imdb

Sljedeći studijski albumi "Feels Like Home" iz 2004., "Not Too Late"” (2007.) i "The Fall" (2009.) stekli su platinasti status. Svaki od njih je prodan u više od milijun primjeraka, a odlične ocjene dali su im i glazbeni kritičari.

Na kompilaciji "…Featuring Norah Jones" iz 2010. pokazala je nevjerojatnu svestranost kroz suradnje s raznolikim umjetnicima kao što su Willie Nelson, Foo Fighters, Outkast i Herbie Hancock, ističe Festival Opatija.

Foto: Instagram

Godine 2018. Jones je izdala niz singlova uključujući suradnju s umjetnicima i prijateljima kao što su Mavis Staples, Jeff Tweedy, Thomas Bartlett, Tarriona Tank Ball, Rodrigo Amarante i Brian Blade. Neki od tih singlova su uvršteni u kolekciju "Begin Again" iz 2019.

Za sad njezini posljednji albumi su "Pick Me Up Off Te Floor" iz 2020. i božićni album "I Dream a Christmas" iz 2021.

Publika će na jedinstvenoj Ljetnoj pozornici, neposredno uz more, moći čuti neke od njenih najvećih hitova, poput "Come Away With me", "Sunrise", "Don’t Know Why" ili "Chasing Pirates".

Festival Opatija poziva sve zainteresirane da ulaznice kupe što prije jer je ograničen broj sjedećih mjesta. Prema njihovim informacijama, ulaznice se odlično prodaju. Cijene su im u rasponu od 69 do 135 eura.

