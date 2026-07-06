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SLAVILO SE

Norveška princeza nakon tekme zagrlila polugolog Haalanda

Piše Maša Mai Čigir,
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Norveška princeza nakon tekme zagrlila polugolog Haalanda
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Foto: screenshoot/X
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Dvostruki strijelac i junak jučerašnje utakmice, Erling Haaland, odveo je Norvešku u četvrtfinale, a nakon utakmice ga je u svlačionici dočekala norveška prijestolonasljednica

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Zvijezda sinoćnje utakmice između Norveške i Brazila bio je Erling Haaland koji je postigao oba pogotka te odveo svoju reprezentaciju među osam najboljih. Norvežani su tako sinoć slavili, a na tribinama ih je bodrila kraljevska obitelj, koja je im se kasnije pridružila i u svlačionici. Video u kojem je Haaland bez majice na sebi i s velikim osmijehom na licu zagrlio norvešku princezu i buduću kraljicu, Ingrid Alexandru, postao je viralan.

Nogometaši su se ugodno iznenadili kada ih je posjetila princeza Ingrid Alexandra, najstarija kći prijestolonasljednika Haakona i princeze Mette-Marit od Norveške. U svlačionicu je ušla s bratom, princom Sverreom Magnusom, a razgovarala je sa svakim igračem i brzo je zagrlila zvijezdu, Haalanda, koji je bio gol do pasa. 

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway
Foto: VINCENT CARCHIETTA

Princeza Ingrid Alexandra sljedeća je u redu za prijestolje kraljice Norveške, nakon svoga oca, pa je njezina prisutnost na stadionu puno značila kako igračima tako i Norvežanima. Pojavila se i ranije na prvenstvu kada je Norveška u grupnoj fazi igrala protiv Senegala, a tada je zamijenila oca koji je otkazao svoj dolazak nakon što mu je supruga operirana.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway
Foto: Dylan Martinez

Osim uspjeha na Svjetskom prvenstvu, u Norveškoj je glavna vijest i transplantacija pluća princeze Mette-Marit. Norvešku reprezentaciju čeka utakmica četvrtfinala protiv Engleske koja će se igrati u Miamiju. 

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