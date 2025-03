Nova 18+ scena u Bijelom lotosu šokirala mnoge: 'Prešli ste sve granice, što sam pogledao sad?'

Serija Bijeli lotos (White Lotus) već je nekoliko puta šokirala publiku svojim eksplicitnim scenama za odrasle, uključujući i one u kojima su prikazane genitalije. Najnovija epizoda ponovno stavlja u središte pažnje braću Saxona (Patrick Schwarzenegger) i Lochlana (Sam Nivola) Ratliffa, koji su već ranije izazvali burne reakcije gledatelja.

Foto: imdb

U šestoj epizodi treće sezone, Lochlan je bio prikazan u intimnim trenucima s Chloe, dok je Saxon ležao na krevetu pored njih. U jednom trenutku, tijekom odnosa s Chloe, Lochlan je istovremeno zadovoljavao svog brata. Ova scena izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su gledatelji izražavali zgražanje i pozivali na bojkot ove HBO-ove popularne serije.

'Blago rečeno, ova epizoda je uznemirujuća', napisao je jedan korisnik na platformi X, dok su drugi komentirali: 'Molim vas, dosta incesta'.

Neki su išli korak dalje: 'Znači, White Lotus ima svoje Lannistere (op.a. iz Igre prijestolja). Što sam to upravo pogledao?' i 'Zašto je ova serija tako čudna?', nizali su se komentari na društvenim mrežama.

Podsjetimo, već u petoj epizodi postalo je jasno da je tema incesta prisutna u priči o braći Saxonu i Lochlanu. Njihova saga dobila je novi obrat kada su tulumarili s Chloe (Charlotte Le Bon) i Chelsea (Aimee Lou Wood). Saxon je tada zamolio djevojke da se poljube, nakon čega je Chloe predložila da se i braća poljube. Lochlan je potom poljubio svog brata Saxona.

Foto: imdb

Patrick Schwarzenegger kasnije je komentirao kako peta epizoda označava trenutak kada 'sve počinje raspadati'.

- Jedna od glavnih tema serije jest da ulaziš u White Lotus kao jedna osoba, a izlaziš kao netko potpuno drugačiji. Tko si ti kada ti sve ono što si mislio da jesi bude oduzeto? Mislim da se to posebno odnosi na Saxona. On dolazi u White Lotus pun samopouzdanja i siguran u sebe, a sve to biva ozbiljno poljuljano tijekom njegovog boravka tamo - izjavio je glumac za Today.

Foto: imdb

Već prva epizoda treće sezone izazvala je reakcije gledatelja kada se Patrick Schwarzenegger pojavio potpuno gol. Druga epizoda podigla je još više prašine zbog scene seksa između Chelseaje i Ricka (Walton Goggins). U četvrtoj epizodi prikazane su genitalije Timothyja Ratliffa (Jason Isaacs), no kasnije su glumci otkrili da se radilo o protezi.