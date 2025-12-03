Obavijesti

POBIJEDIO LIMFOM RANIJE

Nova borba zvijezde Pune kuće: Opet su mu dijagnosticirali rak

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: HPA / IPA

Dave Coulier je prije nešto više od godinu dana objavio kako mu je dijagnosticiran ne-Hodgkinov limfom. Par mjeseci kasnije, nakon što je išao na terapije, rekao je da je zdrav. Sada se opet bori...

Zvijezda popularnog sitcoma 'Puna kuća' Dave Coulier, prije sedam mjeseci objavio je kako je pobijedio ne-Hodgkinov limfom. No nažalost, čini se kako će se opet trebati boriti za svoje zdravlje. Coulier je u emisiji Today na NBC-u objavio kako mu je dijagnosticiran rak jezika, prenosi Variety

Santa Monica: Poznati na dodjeli TV LAND Icon nagrada
Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

- Nije povezano s mojom prethodnom dijagnozom - rekao je te dodao kako je prije par mjeseci išao na rutinski pregled te da je nešto bilo sumnjivo. Ipak, Coulier ne gubi nadu. 

TURISTI JE BAŠ VOLE Fanovi popularne serije iz 80-ih će odmah prepoznati ovu kuću! Prodali je za 6 milijuna dolara...
Fanovi popularne serije iz 80-ih će odmah prepoznati ovu kuću! Prodali je za 6 milijuna dolara...

- Prognoza je jako dobra. U 90 posto slučajeva se izliječi. No ono što mi je stvarno spasilo život je rano otkrivanje raka. Ne samo prvi put, već i drugi put. Tako da, nadam se da idete na preglede. Nadam se da idete na kolonoskopije, na preglede dojki i prostata, jer će vam upravo to spasiti život - poručio je. 

FULL HOUSE (1987) - ASHLEY OLSEN - BOB SAGET - JOHN STAMOS - DAVE COULIER - JODIE SWEETIN - CANDACE CAMERON BURE.
FULL HOUSE (1987) - ASHLEY OLSEN - BOB SAGET - JOHN STAMOS - DAVE COULIER - JODIE SWEETIN - CANDACE CAMERON BURE. | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Omiljeni glumac objavio je u studenom prošle godine da boluje od limfoma, što je jedna vrsta raka krvi. Za medije je tada objasnio i kako se nosi s kemoterapijama. 

DAVE COULIER Nevjerojatan dan za Joeyja iz 'Pune kuće': Prebolio je rak, a onda saznao da je dobio unuka!
Nevjerojatan dan za Joeyja iz 'Pune kuće': Prebolio je rak, a onda saznao da je dobio unuka!

- Prva runda je bila jako intenzivna jer ne znate što očekivati. Ne znate kako ćete se osjećati. Hoće li me odmah pogoditi? Hoće li biti strašno? Hoću li uspjeti uopće otići odavde? - ispričao je. U ožujku ove godine objavio je da je izliječen. 

