Nova borba zvijezde Pune kuće: Opet su mu dijagnosticirali rak

Zvijezda popularnog sitcoma 'Puna kuća' Dave Coulier, prije sedam mjeseci objavio je kako je pobijedio ne-Hodgkinov limfom. No nažalost, čini se kako će se opet trebati boriti za svoje zdravlje. Coulier je u emisiji Today na NBC-u objavio kako mu je dijagnosticiran rak jezika, prenosi Variety.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

- Nije povezano s mojom prethodnom dijagnozom - rekao je te dodao kako je prije par mjeseci išao na rutinski pregled te da je nešto bilo sumnjivo. Ipak, Coulier ne gubi nadu.

- Prognoza je jako dobra. U 90 posto slučajeva se izliječi. No ono što mi je stvarno spasilo život je rano otkrivanje raka. Ne samo prvi put, već i drugi put. Tako da, nadam se da idete na preglede. Nadam se da idete na kolonoskopije, na preglede dojki i prostata, jer će vam upravo to spasiti život - poručio je.

FULL HOUSE (1987) - ASHLEY OLSEN - BOB SAGET - JOHN STAMOS - DAVE COULIER - JODIE SWEETIN - CANDACE CAMERON BURE. | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Omiljeni glumac objavio je u studenom prošle godine da boluje od limfoma, što je jedna vrsta raka krvi. Za medije je tada objasnio i kako se nosi s kemoterapijama.

- Prva runda je bila jako intenzivna jer ne znate što očekivati. Ne znate kako ćete se osjećati. Hoće li me odmah pogoditi? Hoće li biti strašno? Hoću li uspjeti uopće otići odavde? - ispričao je. U ožujku ove godine objavio je da je izliječen.