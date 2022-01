Glazbenica Ariana Piknjač (26) ispričala je kako je 'Gospodina Savršenog' Miju Matića (29) upoznala na društvenim mrežama, a nakon perioda intenzivnog dopisivanja, Mijo ju je odlučio posjetiti u njezinom gradu u Sarajevu.

- Mijo me osvojio razigranom dušom, otvorenim umom, humorom, poštovanjem, dubinom razmišljanja, ekspandiranom sviješću, lakoćom duha i toplinom srca - rekla je Ariana za RTL.hr.

Nije ga znala otprije, no kako bi ga što bolje upoznala, odlučila je pogledati nekoliko epizoda RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni', a kaže kako joj je sve to simpatično i humoristično.

Velika ljubav prema glazbi te mnogo truda i odricanja je rezultiralo tako što je Ariana dobitnica dvije zlatne značke Sveučilišta u Sarajevu, a dobitnica je nagrade za najboljeg studenta Muzičke akademije u Sarajevu Sveučilišta u Sarajevu i to dvije godine za redom.

- Moja glazbena priča je počela kada sam imala samo tri godine i devet mjeseci. Tada sam počela svirati klavir. Prva profesorica mi je bila Ruskinja koja je bila veoma stroga, a istovremeno mi je prenijela ljubav prema klaviru. - kaže Ariana kojoj je vidljivost na društvenim mrežama donijela joj je i nove poslove te suradnje, u prvom redu s DJ Khaledom.

- Suradnja s DJ Khaledom ostvarila se tako što mi se na Instagrama javila njegova menedžerica te me pitala bi li obradila novu pjesmu u produkciji DJ Khaleda nakon kojeg bi me on objavio na svojem Instagramu gdje ima više od 22 milijuna pratitelja. Naravno, pristala sam i odaziv iz SAD-a i regije je bio masivan - govori Ariana kojoj je još veći uspjeh bio kada su je kontaktirali iz FOX Studios i otkupili njena autorska prava obrađene pjesme iz kultnog crtića 'The Simpsons'.