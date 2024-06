Nova frizura, ali stajling je još uvijek isti! Kanyeova supruga prošetala gotova gola Parizom

Reper Kanye West (47) i njegova supruga Bianca Censori (29) posljednjih dana uživaju u Parizu. Tom prigodom, reperova draga pokazala je novu boju kose. Naime, ofarbala se u ružičasto. Iako je odlučila napraviti neke promjene, promjena stajlinga nije jedna od opcija.

Kanye i Bianca ponovno su šokirali modnim kombinacijama. Kanye se iz crnog 'skafandera' preobukao u bijeli, a ovog puta prekrio je i lice.

Bianca je već tradicionalno, ispred objektiva fotografa, prošetala gotovo gola. Dizajnerica je nosila bodi u boji kože, a donje rublje je i ovoga puta zaboravila. Bilo je i malih promjena, ovoga puta nije hodala bosa već je najlonke do koljena uskladila sa štiklama.

Poznato je i da je par u Pariz stigao zbog modne revije marke 'Prototypes'.

Iako su brojni zgroženi Biancinim načinom odijevanja, dizajnerica ga smatra 'izvedbenom umjetnošću', kako je pisao Page Six.

- Bianca ima ljude koji joj pomažu da tako izgleda. To je njezina prezentacija i dosta promišlja oko toga - rekao je izvor ranije.

