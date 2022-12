Nova Kraljica Hrvatske učiteljica je lijepog ponašanja i hodanja: 'Učimo ih jednim vrlinama...'

Na izboru Kraljice Hrvatske u Rovinju krunu i titulu najljepše ponijela je Irena Jakičić, koja je inače voditeljica jedne nesvakidašnje škole.

Možda je Ireni upravo to što je voditeljica i predsjednica škole hodanja i lijepog ponašanja pridonijelo pobjedi na izboru ljepote. Mlada Zagrepčanka je za za InMagazin ispričala kako uči djevojke da zablistaju na pozornici, ali i u životu.

Foto: Josip Čekada

- Učimo ih prvo hodati u štiklama, to je nekako najbitnije da bi se one znale držati, ima puno djevojaka koje, kako bi rekli, nabadaju, jedva hodaju. Onda organiziramo čak i teorijske tečajeve gdje ih učimo o samopouzdanju, o držanju. Učimo ih jednim vrlinama koje ljudi često zaborave. To je dobrota, poštovanje i suosjećanje, što se danas jako izgubilo, pogotovo poštovanje prema starijim osobama - rekla je Irena za InMagazin.

Foto: Josip Čekada

Irena je priznala da je hodanje u raznim kombinacijama, poput kupaćih kostima i raskošnih vjenčanica, i stres i užitak.

- Jedno i drugo. Nekako gledaš ako si u vjenčanici ili haljini da što više paziš na nju, pa onda da se ne popikneš na bini, ima tu jedna doza stresa, ali i užitka kad te svi gledaju, gledaju te kao kraljevsku divu - kaže Irena.

Foto: Josip Čekada

Titula prve princeze, koja u slučaju odsustva Kraljice preuzima njene obveze, dodijeljena je Josipi Hadrović, koja je uz to osvojila i lentu kraljice elegancije. Josipa je inače stručnjakinja za marketing.

- Sretna sam i nisam očekivala, pogotovo kad sam dobila prvu lentu kraljice elegancije i onda sam mislila ''OK, to je vjerojatno to'' i onda kad sam osvojila točno se može vidjeti na snimci da sam ostala malo u šoku - rekla je Ivana

Foto: Josip Čekada

Druga princeza postala je Ana Lambaša. Titulu Kraljice osobnosti ponijela je Lucija Mišan, a Ema Široki je ponijela lentu Kraljice fotogeničnosti te je Ana Bakula osvojila titulu Kraljice medija..

Publici su se djevojke predstavile u nekoliko izdanja. U raskošnim vjenčanicama, u kupaćim kostimima te u svečanim i zavodljivim haljinama svjetske modne kuće Alyce Paris. Djevojke su nosile i naočale svjetski poznate modne kuće Sherri Hill.

