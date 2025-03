Nova ljubav? Ella Dvornik opet objavila fotku s misterioznim muškarcem, držali se se za ruke

Prije samo nekoliko dana Ella Dvornik na svom je Instagramu objavila crno-bijelu fotografiju sebe u zagraljaju nepoznatog muškarca koja je potaknula glasine da domaća influencerica i kćer hrvatskog kralja funka Dine Dvornika opet ljubiu nakon rastave od bivše supruga Charlesa Pierca.

Foto: Instagram / PROMO

Ella je dodatno potaknula šuškanja sinoć kada je u večernjim satima objavila fotografiju s kauča na kojem sjedi s istim misterioznim muškarcem. Vide im se samo noge, on sjedi u trapericama, a ona nema hlače. Na bedru joj se vide tetovaže, a na stolu pred njima stoji boca vina i čaše. Ella je na fotografiju stavila crveno srce i pjesmu 'Why I do em like that' repera Westside Gunna.

Foto: Ella Dvornik/Instagram

Je li zaista riječ o novoj ljubavi ili Ella opet golica maštu pratitelja i najavljuje novi projekt? Naime, prošle jeseni također je objavila fotku na Instagramu na kojoj se vidi njena sjena i sjena muškarca kako se drže za ruke, a na kraju se ispostavilo da je to bila najava za pjesmu koju je Ella kasnije izbacila sa srpskim glazbenikom Nikijem Belićem, poznatijim kao Mejsi Gambino.

Podsjetimo, Ella se još uvijek razvodi od bivšeg supruga, britanskog biznismena Charlesa Pearcea, a njezin brakorazvodni postupak već se godinama odugovlači. Nedavno je otkrila da joj je ročište ponovno pomaknuto za dodatnih šest mjeseci, što ju je vidno iznerviralo.