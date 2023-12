Nova Miss Francuske oglasila se nakon negativnih komentara: 'Moje tijelo je takvo kakvo je...'

Titulu nove miss Francuske odnijela je studentica matematike Ève Gilles (20) te ubrzo privukla veliku pozornost zbog svoje kratke kose. Mnogi su zbog toga i njezine vitke figure odlučili kritizirati mladu misicu.

'Što je najgore, ona misli da je lijepa', 'Je li ona Miss Francuske? Stvorenje toliko bezoblično', 'Toliko je mršava da su je umjesto da je puste na natjecanje trebali odvesti nutricionistu', pisali su komentatori ispod njezine posljednje objave na Instagramu.

Ève je i sama odlučila komentirati kritike na račun njezine frizure i tijela.

- Čovjek sam, naravno da me kritika pogađa i boli. Moje tijelo je takvo kakvo je, htjeli vi to ili ne. Takva sam. Ako se to ljudima ne sviđa, ne sviđam im se ni ja i to je to. Ne možete se svidjeti svima i to je normalno. Morate prihvatiti sebe i ignorirati kritike čak i ako je teško - rekla je za francuski TF1.

Prethodno je svoju pobjedu opisala kao 'pobjedom različitosti', ali priznala i da se za kratku frizuru odlučila .tek nedavno.

- Navikli smo vidjeti lijepe misice s dugom kosom, ali ja sam odabrala androgini look s kratkom kosom. Odlučila sam se ošišati iz hira, zbog sebe i da ne budem miss. Ali skraćivanje kose onda je izvuklo nešto iz mene, promijenilo me i učinilo da djelujem snažnije - rekla je Ève.