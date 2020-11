Nova miss Zelanda transrodna je žena: 'Obitelj me odbacila'

Arielle je prva transrodna osoba koja je bila prijavljena za natjecanje ljepote u Novom Zelandu. Sretna je kao žena, no počeci transformacije nisu bili lagani. Prije tri godine roditelji su je zamolili da napusti kuću

<p><strong>Arielle Keil</strong> (26) transrodna je žena s Filipina koja je ušla u povijest nakon što su je okrunili za Miss Intercontinental Novog Zelanda. Prva je transrodna osoba koja je prijavljena na natjecanje ljepote u Novom Zelandu.</p><p>- Natjecanje je bilo sjajno iskustvo. To je nešto što sam dugo htjela i ovo mi je ispunjenje sna - rekla je Arielle za <a href="https://guardian.ng/life/26-year-old-transgender-woman-crowned-miss-intercontinental-new-zealand/" target="_blank">strane medije</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Transrodni muškarac je trudan</strong></p><p>Keil se rodila u Davao Cityju na Filipinima kao dječak <strong>Andrew</strong>. Operaciji spola podvrgnula se početkom ove godine. Kaže kako joj je bilo više zastrašujuće otkriti kako je transrodna, nego ljudima govoriti da je homoseksualac. </p><p>- Već sam provela formativne godine svog života kao krivi spol, nisam željela potratiti i svoje dvadesete u krivom tijelu - rekla je Arielle, kojoj je takav način razmišljanja pomogao da sve prizna svojim roditeljima.</p><p>No nije sve bilo tako jednostavno. Tranziciju je počela prije tri godine, a obitelj ju je prvotno izbacila iz doma jer nisu mogli prihvatiti njezinu odluku. Kada su saznali da uzima hormone, rekli su joj neka prestane ili da napusti njihov dom.</p><p>- Život mi se preokrenuo, no radije bih prolazila kroz pakao kao žena nego imala lagani život kao muškarac - ispričala je Keil koja je svojedobno spakirala sve što je imala i izašla iz kuće ne znajući pritom što će biti s njom.</p><p>Borila se s teškim napadima depresije, no prebrodila je sve poteškoće. Danas je, tvrdi, sretna kao žena. Arielle se operaciji promjene spola podvrgnula na Tajlandu, jer je u Novom Zelandu lista čekanja duga. Platila je 150.000 dolara (oko 96.000 kuna) za operacije koje su uključivale implantate za grudi i vaginoplastiku. </p><p>Novi Zeland je nedavno uveo niz smjernica kurikuluma koje omogućuju djeci da sama biraju svoj spol. To je izazvalo brojne kritike, no Arielle smatra kako to nije nešto zbog čega bi se trebali brinuti. </p><p>- Ne traže od vas da promijenite spol s njima, to vam neće promijeniti svakodnevni život. Nećete ništa izgubiti ako budete ljubazni i podržavate druge - zaključila je.</p><p> </p><p> </p>