Nova pjesma osječke grupe Vigor razbuktala ljetne strasti

Snimajući spot u njihovom omiljenom baru u Umagu, željeli su, kako kažu, pokazati da ne odustaju od stava da pozitiva i dobre vibracije liječe um i tijelo.

<p>Ako ste među sretnicima koji će ovo ljeto na ludi morski provod ili možda u potragu za boljom polovicom, upravo ste otkrili moćno oružje koje pred sobom ruši mnoge barijere. Dugoočekivana nova pjesma i spot "Naša noć" popularne grupe Vigor donosi sjajne vibracije i garantira ludu zabavu. Po mnogima najbolji domaći zabavljači, opet su 'uboli' novi hit koji će razbuktati ljetne strasti koje, kao i mnoga lijepa sjećanja, lude zabave i uspomene, pamte se cijeli život. Uz ovakve hitove koji ulaze u uho na prvo slušanje mnogi će se zaljubiti i ljubiti; a po svemu sudeći Vigor će opet obilježiti ljeto i ove 2020. godine. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Jedina obaveza koju kao bend imamo isključivo je obaveza prema našoj vjernoj publici koja je od nas navikla svako ljeto dobiti novu pjesmu za ples i urnebes. I mi poštujemo tu našu međusobnu tradiciju. Sve što radimo postigli smo sami, borimo se kako znamo i umijemo, a jedino mjerilo je uzvraćena ljubav publike. Sve ostalo su trikovi koji ti dugoročno ništa dobro ne mogu donijeti, kaže pjevač Mario Roth čija su neposredna karizma kao i neiscrpna energija na pozornici bendu priskrbili današnju slavu i laskavu titulu izvođača koji puni sve prostore, od klubova i šatora pa do velikih dvorana. I to u cijeloj regiji. </p><p>- Teška vremena su došla i danas drugačije gledamo na mnoge stvari nego prije par mjeseci. Zato smo i izuzetno zadovoljni kako nam je sve prošlo u redu obzirom na aktualnu situaciju na tržištu. Uvijek se vodimo mislima kako je naš posao prenijeti pozitivnu energiju, zabaviti ljude i to nas čini sretnima. Mi nismo tu da kukamo, koliko nam god bilo teško, nego da oraspoložimo i zabavimo ljude kojima je teško. Mi se brinemo za publiku, a ako su ljudi zadovoljni i nama će biti dobro. To je naš ustrajni cilj, poštovanje prema publici od koje živimo. Nije sad vrijeme za neke žalopojke o nesretnim i izgubljenim ljubavima nego u zajedništvu da što prije prebrodimo krizu koja nas je zadesila. A ako grupa Vigor svojim pjesmama može pomoći ljudima da bar malo zaborave na probleme i zabave se; ako izmamimo ljudima osmijeh i vedrinu, nitko sretniji od nas, podijelio je svoja razmišljanja s nama popularni pjevač. </p><p>Snimajući spot u njihovom omiljenom baru u Umagu, željeli su, kaže, pokazati da ne odustaju od stava da pozitiva i dobre vibracije liječe um i tijelo. </p><p>- Život je prekratak, šaljemo svima veliku ljubav, samo pozitivu i očekujemo vas na nekom od energičnih i veselih ljetnih zabava, zaključuje Mario Roth. </p>