Nova sezona 'Savršenog' snima se u dalekoj Grčkoj: Evo za čija srca su se dame do sada borile

Show “Gospodin Savršeni” vraća se na male ekrane i prijave su trenutačno u tijeku! Gledatelji obožavaju emisiju u više od trideset zemalja svijeta, a hrvatska verzija emisije ovog ljeta počinje sa snimanjem nove sezone, koja će uistinu biti posebnija od ostalih. Dom novog neženje i njegovih odabranica prvi će put biti izvan granica Lijepe Naše - na suncem okupanom Rodosu.

Novi “Savršeni” u četvrtoj sezoni nudi djevojkama jedinstvenu priliku da zajedno sanjaju grčku avanturu. Otok u Egejskome moru, večere uz svijeće, uzbudljiva putovanja, duge šetnje uz obalu... samo su dio čarolije koju će novi RTL-ov neženja iskusiti s odabranim sretnicama. Sve to vodi prema jednom cilju - pronalasku prave ljubavi.

Foto: RTL

U prvoj sezoni popularnog showa maneken Goran Jurenec izabrao je Ivu Runjanin. Zatim se predomislio i odabrao Hanu Rodić, koja je također bila u showu. Počeli su se tajno viđati, a javnost je ubrzo saznala za njihovu vezu.

storyeditor/2024-06-17/Goran_Jurenec__1_.jpg | Foto: RTL

Par i dalje uživa u ljubavi i trenutačno žive u Njemačkoj. Nedavno su postali i vlasnici mačkice kojoj su dali ime Mambo.

- Goran i ja se odlično slažemo, ali bilo je puno prepreka koje smo morali proći, puno ljudi iz naše okoline pokušalo nam je stati na put, ali kao što vidite, bezuspješno - rekla je Hana svojedobno.

Sada se šuška i da je par prekinuo jer su oboje obrisali zajedničke fotografije s društvenih mreža.

Foto: Hana Rodić/Instagram

U drugoj sezoni gledatelji ispred malih ekrana upoznali su vatrogasca Miju Matića, a on je na kraju emisije izabrao pjevačicu Nušu Rojs iz Slovenije. Njihova ljubav ipak nije potrajala.

- Nismo u kontaktu, oboje smo krenuli svojim putem, ali bez zamjerke i drago mi je što je tako - rekao je Mijo nakon završetka emisije.

Foto: RTL

Kasnije je pronašao ljubav s Arianom Piknjač, a u rujnu prošle godine na maloj, intimnoj ceremoniji pred najbližima izrekli su sudbonosno da.

- Kroz ovo iskustvo, skromno životno od 31. godine, kad pogledam na ljubav, svjestan sam da sve počinje iz obitelji i zbog toga sam jako zahvalan. Rezultat svega toga je upravo ova ljubav između mene i Ariane kojoj oni svjedoče i uživaju u njoj - rekao je Mijo za 24sata nakon vjenčanja.

Foto: Goran Hrubi

U trećoj sezoni “Savršeni” je bio profesor iz Splita, Toni Šćulac, a njegova izabranica Stankica Stojanović iz Banja Luke. Nakon emisije balansirali su život na moru, u Bosni te poslovno obveze, no nakon sedam mjeseci otkrili su da je njihovoj ljubavi došao kraj.

- Dok smo bili zajedno, dijelili smo detalje i lijepe trenutke iz privatnog života s javnosti. No svjestan sam i toga da sam rekao nakon što završim s realityjem da me ne zanima svijet showbiznisa i da ne planiram dalje dijeliti svoju privatnost. Ja sam jedan običan momak i profesor na fakultetu koji je vidio svijet showbiznisa i bilo mi je zanimljivo, ali mene to osobno više ne privlači. Ne želim iznositi detalje prekida kad smo i zašto okončali našu veze - rekao je Toni za Večernji list.

Foto: RTL