Nova tragedija za Prodigy: Naš dobri anđeo čuvar je preminuo

Članovi grupe The Prodigy objavili su na svom Twitter profilu da je njihov tjelohranitelj Cornelius Murphy Con preminuo nakon duge borbe s teškom bolešću. Murphy ih je godinama čuvao tijekom nastupa.

R.i.P Con . 🖤🔥

you always had our backs and looked after us for years , you got us out of many sticky situations on tour , you were a truly great man , in fact you were actually Superman - the people that knew you will understand what I’m sayin.... pic.twitter.com/dCgXYSV9Td