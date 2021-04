Nova sezona “Ljubavi na selu” kreće 11. travnja u 19.40, a kroz show gledatelje će voditi Anita Martinović. Gledateljima poznata još iz showa “Gospodin Savršeni”, lijepa i otvorena Slavonka ne skriva da je postojao pritisak bivše voditeljice Marijane Batinić. Pojašnjava da većina gledatelja ne voli promjene, osobito kad je nešto dobro uhodano već 12 sezona. Puno joj znači Marijanino zadovoljstvo načinom na koji je odradila emisiju. Dala joj je svoj blagoslov i to je velika stvar. Tijekom snimanja Marijana joj je pružala najveću podršku. Bivšoj voditeljici bilo je drago da je Anita u emisiju unijela sebe i odradila to na svoj način.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jeste li ranije gledali “Ljubav je na selu”? Imate li omiljenoga kandidata iz prijašnjih sezona?

- Naravno, tko kaže da ne gleda, mulja jer uglavnom svi gledaju. Neki aktivno, neki ‘krajičkom oka’. Sadržaj je takav - zabavan i romantičan. Kao i većina gledatelja, veliki sam fan naše Bahre. Svaka sezona u kojoj je ona bogatija je za prepoznatljivu dozu humora.

I sami ste sudjelovali u showu “Gospodin Savršeni”. Je li vam 2,5 godine nakon showa drago što ste ispali?

- Sudjelovanje mi je bilo odlično iskustvo, indirektno povezano s time što sam danas tu gdje jesam. Nikad nikome nije drago kad ispadne. Natjecateljskog sam duha, ali to bi bio pogrešan motiv za ostanak u emisiji jer se Mijo i ja nismo zaljubili.

Iz današnje perspektive Mijo, dakle, ne bi bio Gospodin Savršeni?

- Mijo je i danas, i sutra, i jučer, Gospodin Savršeni. Za mene ni tada ni danas nije savršen jer smo imali super prijateljski odnos od početka. Među nama nije zaiskrilo, a da bi mi neki muškarac bio savršen, trebala bih se zaljubiti preko ušiju.

Vjerujete li da se ljubav može tako roditi? Pred kamerama i milijunskim gledateljstvom? U showu kojemu jest cilj spojiti nekoga?

- Vjerujem. Tko ne vjeruje, neka nazove nekog od naših 15 parova koji su se vjenčali u zadnjih 12 sezona, koliko traje ‘Ljubav je na selu’. Ljubav se događa bilo gdje ako je tako suđeno; na blagajni, u supermarketu ili čekaonici kod zubara. Mi smo samo medij koji joj dopušta da doputuje malo brže i lakše do adrese na koju je namjerila doći. Neka imaju na umu to svi koji se nećkaju prijaviti u našu emisiju.

Rekli ste da ste s kandidatima “Ljubavi na selu” uspostavili dobar odnos. Kojemu od srca želite da nađe ljubav?

- Svima. Kada upoznate te ljude i vidite što su sve prošli i proživjeli, svatko vam se uvuče u srce. Teško da mogu izdvojiti jednu osobu. Život na selu, sve je učestalija pojava, mnogo je ljudi koji iz grada bježe u mir, prirodu. Nakon svega što smo lani proživjeli, trend života se promijenio. Znam to i iz svog radnog iskustva u svijetu nekretnina, što je moje drugo zanimanje. Ljudi masovno kupuju kuće izvan grada, život na selu pruža im osjećaj sigurnosti, privatnosti, utočišta.

I sami ste odrasli na selu. Koje su ljepote, prednosti odrastanja na selu u odnosu na grad?

- Jako sam sretna jer sam doživjela najbolje od oba svijeta. Djetinjstvo i odrastanje na selu (Gundinci, u okolici Slavonskog Broda) gdje smo se slobodno i bez straha igrali na ulici, preskakali kanale, radili kolače od blata i penjali se po drveću, za što su gradska djeca zakinuta. Pili smo svježe pomuženo mlijeko iz lončića, a ne iz tetrapaka, jeli domaću hranu iz naših vrtova i farmi, igrali smo se dok se ne upali ulična rasvjeta ili dok se mama ne izdere s ograde da ideš kući. Nažalost, generacija sam čiji je veliki dio djetinjstva oduzeo rat, ali i tad je život na selu davao osjećaj sigurnosti. U Zagreb sam došla već u srednju školu s 15 godina, bilo mi je uzbudljivo živjeti u metropoli. Kada bih mogla život organizirati tako da preko tjedna živim u gradu, a vikendom pobjegnem u selo, po mogućnosti na obali mora ili rijeke, moj život bi bio savršen!

Diplomirana ste dizajnerica, već godinama živite u Zagrebu. Biste li se odrekli posla, gradskih užitaka zbog ljubavi i otišli na selo?

- Ako je prava ljubav u pitanju, zbog nje bih se odrekla svega i otišla živjeti na Mjesec ako treba. Jer nema ništa vrednije od ljubavi.

Grad podrazumijeva užurbani tempo, vječnu jurnjavu s jednog mjesta na drugo. Ostavlja li vam posao uopće vremena za druženja, upoznavanja?

- Uz dobru organizaciju sve se stiže, i dva posla, i trening, i društvo, i sve! Ponekad je, istina, malo nategnuto i stresno.

Što je za vas ljubav? I jeste li zbog nje spremni rušiti svjetove?

- Erich Fromm je rekao: ‘Ljubav je paradoks u kojem dvoje ljudi postaju jedno, a ipak ostaju dvoje’. Ima jedno drvo na Jarunu gdje živim, mislim da je jabuka, i na nju je nakalemljena trešnja i to je pravi prikaz ovoga o čemu pričam. Na proljeće kad to drvo procvjeta ili kasnije kad da plodove, izgleda čudesno. Svaka voćka je za sebe, ali opet na istom drvetu. Takva bi ljubav trebala biti - imati slobodu, biti to što jesi i da te baš zbog toga netko obožava i nikad se od tebe ne želi ‘odvezati’. Kad sam zaljubljena, imam polet da osvojiti svijet!

Kako obitelj gleda na vaše sudjelovanje u showovima? Jesu li vam podrška?

- I oni i prijatelji jedva čekaju vidjeti me na malim ekranima. Velika su mi podrška u svemu. Moji najveći fanovi!