Nove okolnosti na Farmi: 'Božja milost me napustila, jao...'

Prvi put na 'Farmi' potpuno nove okolnosti, drugačiji način života negoli je to bilo dosad. Jedni slave, a drugima je mrak pao na oči! Imanje se podijelilo na dvije obitelji - jedni žive u kući, a drugi u štali.

- Obitelji iz štale brine se za sve životinje, a obitelj koja živi u kući brine se za oba vrta. Razmjena dobara između obitelji je dopuštena - kažu pravila 'Farme'.

Foto: rtl

- Božja milost me napustila, nakon luksuza, sada ću vidjeti što me čeka, jao. Preživjet ćemo i to - komentirala je Manja.

- Klanovi su se razišli, sad kreće zavrzlama - najavio je turbulentno razdoblje jedan od kandidata.

Foto: rtl

Na što je kandidat mislio, doznajte u novoj epizodi 'Farme' od 20.15 sati na RTL-u! 'Farma' je dostupna i na platformi Voyo.