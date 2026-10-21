Pjevačica sad putuje s Emilom Tedeschijem, a prije je svijet obilazila s Marijem Kovačevićem, Nenadom Tatarinovim i Šimom Elezom
Novi dečko, nova avantura! Maja je s bivšima obišla svijet
Ljubavi dolaze i prolaze, ali strast prema putovanjima ostaje! Pjevačica Maja Šuput (47) godinama obilazi svijet, pozira u izazovnim kombinacijama i uživa u luksuznim hotelima, a često joj društvo rade njezini odabranici. Najnoviji je Emil Tedeschi mlađi (31), s kojim je u subotu odletjela u Pariz. Već u ponedjeljak vratili su se u Zagreb, ali za dva dana stigli su napraviti pravi mali ljubavni fotoalbum!
Sve je počelo još na zagrebačkom aerodromu. Maja je veselo poskakivala vukući veliki plavi kofer, a Emil se pripremao za let, koji mu, čini se, nije bio nimalo ugodan. Pjevačica je otkrila da se boji letenja i našalila se kako je prije polijetanja čak triput zvao stjuardesu. Strah je, sudeći prema kadrovima iz 'grada ljubavi', brzo zaboravio. U pariškom restoranu nazdravljali su šampanjcem, a Emil je Maju čak hranio vilicom. Poslije su otišli na koncert legendarne Celine Dion, gdje su se grlili i zajedno pozirali.
A da Emil nije tako lako osvojio njezino srce, Maja je nedavno otkrila za 'InMagazin'.
- Stvarno je bio iznimno uporan da me osvoji. Iznimno, iznimno, iznimno - priznala je, a otkrila je i da su zajedno putovali mnogo prije nego što se doznalo za njihovu vezu.
U rujnu su bili u Londonu, gdje je Maja proslavila 47. rođendan. U luksuznom hotelu u ponoć dočekala ju je torta, a tijekom odmora uživala je u restoranima, šopingu i obilasku grada. No jedno slavlje nije joj bilo dovoljno! Rođendansko slavlje nastavila je početkom listopada u Beogradu, gdje je u restoranu Nacionalna klasa okupila prijatelje. No nije sve ostalo samo na slavlju! Pred kamerama je strastveno poljubila Emila, a fotografije potom objavila na Instagramu i tako potvrdila novu ljubav.
Samo osam mjeseci ranije u Parizu je uživala s tadašnjim partnerom Šimom Elezom (27). Čitateljica ih je tad vidjela u avionu i ispričala da je Maja sjedila Šimi u krilu te da su se ljubili i mazili. U Francuskoj su obilazili znamenitosti, fotografirali se kraj Eiffelova tornja i Louvrea te uživali u restoranima.
No nisu se zaustavili samo na Parizu! Zajedno su istraživali i Madrid, uživali na Baliju, gdje nisu nedostajale atraktivne fotografije u kupaćim kostimima, te obilazili Toskanu. No romansa nije potrajala. U svibnju je Maja otkrila da već neko vrijeme žive odvojene živote.
Prije Šime na mnoga ju je putovanja pratio suprug Nenad Tatarinov. Njihov odmor iz siječnja 2018. trajao je čak 16 dana! Krenuli su na Tajland, nastavili na Maldive i na povratku posjetili Dubai. Upravo na Maldivima, 11. siječnja, Nenad ju je zaprosio. Maja je poslije otkrila da je prosidba prvotno bila planirana u Bangkoku, ali je ona, ne znajući što joj se sprema, pokvarila plan.
Za zaruke se doznalo tek u ožujku, kad je pokazala prsten i objavila romantične fotografije. U ožujku 2018. s Nenadom je ponovno bila u Dubaiju, gdje je snimala spot. Fotografirala se u njegovu krilu u kratkoj ružičastoj haljini, a pratiteljima pokazala kako izgleda odmor pomiješan s poslom u Dubaiju. Zajedno su posjećivali i Mykonos te Filipine, a nakon rođenja sina Blooma na putovanjima su uživali kao obitelj. Vjenčali su se 2019., no u lipnju 2025. potvrdili su da je njihovu braku došao kraj.
Ljubav prema dalekim destinacijama počela je još ranije. S tadašnjim partnerom, poduzetnikom Marijem Kovačevićem, s kojim je vezu započela 2009., Maja je dočekala Novu godinu na Floridi, uživala u Londonu i skijala se u Alpama. U svibnju 2010. vratili su se s tjedan dana odmora u Miamiju, u kojemu je Mario imao stan. Fotografi su ih snimili na zagrebačkom aerodromu nakon leta s presjedanjem u Moskvi. Maja ni tad nije odustala od visokih potpetica, a Mario je nosio njihove kovčege.
Zajedno su ljetovali i na Hvaru, no njihova veza nije bila tako idilična kao putovanja! Prekinuli su u siječnju 2012., nedugo nakon zajedničkog skijanja u Italiji.
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