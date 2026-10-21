Novi dečko, nova avantura! Maja je s bivšima obišla svijet

Ljubavi dolaze i prolaze, ali strast prema putovanjima ostaje! Pjevačica Maja Šuput (47) godinama obilazi svijet, pozira u izazovnim kombinacijama i uživa u luksuznim hotelima, a često joj društvo rade njezini odabranici. Najnoviji je Emil Tedeschi mlađi (31), s kojim je u subotu odletjela u Pariz. Već u ponedjeljak vratili su se u Zagreb, ali za dva dana stigli su napraviti pravi mali ljubavni fotoalbum!

Sve je počelo još na zagrebačkom aerodromu. Maja je veselo poskakivala vukući veliki plavi kofer, a Emil se pripremao za let, koji mu, čini se, nije bio nimalo ugodan. Pjevačica je otkrila da se boji letenja i našalila se kako je prije polijetanja čak triput zvao stjuardesu. Strah je, sudeći prema kadrovima iz 'grada ljubavi', brzo zaboravio. U pariškom restoranu nazdravljali su šampanjcem, a Emil je Maju čak hranio vilicom. Poslije su otišli na koncert legendarne Celine Dion, gdje su se grlili i zajedno pozirali.

Foto: Instagram

A da Emil nije tako lako osvojio njezino srce, Maja je nedavno otkrila za 'InMagazin'.

- Stvarno je bio iznimno uporan da me osvoji. Iznimno, iznimno, iznimno - priznala je, a otkrila je i da su zajedno putovali mnogo prije nego što se doznalo za njihovu vezu.

Foto: Instagram

U rujnu su bili u Londonu, gdje je Maja proslavila 47. rođendan. U luksuznom hotelu u ponoć dočekala ju je torta, a tijekom odmora uživala je u restoranima, šopingu i obilasku grada. No jedno slavlje nije joj bilo dovoljno! Rođendansko slavlje nastavila je početkom listopada u Beogradu, gdje je u restoranu Nacionalna klasa okupila prijatelje. No nije sve ostalo samo na slavlju! Pred kamerama je strastveno poljubila Emila, a fotografije potom objavila na Instagramu i tako potvrdila novu ljubav.

Foto: Instagram

Samo osam mjeseci ranije u Parizu je uživala s tadašnjim partnerom Šimom Elezom (27). Čitateljica ih je tad vidjela u avionu i ispričala da je Maja sjedila Šimi u krilu te da su se ljubili i mazili. U Francuskoj su obilazili znamenitosti, fotografirali se kraj Eiffelova tornja i Louvrea te uživali u restoranima.

Foto: Instagram

No nisu se zaustavili samo na Parizu! Zajedno su istraživali i Madrid, uživali na Baliju, gdje nisu nedostajale atraktivne fotografije u kupaćim kostimima, te obilazili Toskanu. No romansa nije potrajala. U svibnju je Maja otkrila da već neko vrijeme žive odvojene živote.

Foto: Instagram

Prije Šime na mnoga ju je putovanja pratio suprug Nenad Tatarinov. Njihov odmor iz siječnja 2018. trajao je čak 16 dana! Krenuli su na Tajland, nastavili na Maldive i na povratku posjetili Dubai. Upravo na Maldivima, 11. siječnja, Nenad ju je zaprosio. Maja je poslije otkrila da je prosidba prvotno bila planirana u Bangkoku, ali je ona, ne znajući što joj se sprema, pokvarila plan.

Za zaruke se doznalo tek u ožujku, kad je pokazala prsten i objavila romantične fotografije. U ožujku 2018. s Nenadom je ponovno bila u Dubaiju, gdje je snimala spot. Fotografirala se u njegovu krilu u kratkoj ružičastoj haljini, a pratiteljima pokazala kako izgleda odmor pomiješan s poslom u Dubaiju. Zajedno su posjećivali i Mykonos te Filipine, a nakon rođenja sina Blooma na putovanjima su uživali kao obitelj. Vjenčali su se 2019., no u lipnju 2025. potvrdili su da je njihovu braku došao kraj.

Foto: Instagram

Ljubav prema dalekim destinacijama počela je još ranije. S tadašnjim partnerom, poduzetnikom Marijem Kovačevićem, s kojim je vezu započela 2009., Maja je dočekala Novu godinu na Floridi, uživala u Londonu i skijala se u Alpama. U svibnju 2010. vratili su se s tjedan dana odmora u Miamiju, u kojemu je Mario imao stan. Fotografi su ih snimili na zagrebačkom aerodromu nakon leta s presjedanjem u Moskvi. Maja ni tad nije odustala od visokih potpetica, a Mario je nosio njihove kovčege.

Split: Druga ve?er festivala zabavne glazbe Split 2010., poznati | Foto: Nino Strmotic/PIXSELL

Zajedno su ljetovali i na Hvaru, no njihova veza nije bila tako idilična kao putovanja! Prekinuli su u siječnju 2012., nedugo nakon zajedničkog skijanja u Italiji.