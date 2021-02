Nakon više od 10 milijuna pregleda, tisuće prijava i zanimljivih YouTube lica koja su iz showa proizašla, ovaj put u potrazi su za TikTok zvijezdama! JoomBoos traži ljude koji žele postati hit na trenutno najpopularnijoj društvenoj mreži na svijetu, a prijave na novi Videostar show traju od danas do 12. ožujka.

TikTok mjesečno aktivno koristi više od milijardu ljudi, gledaju ga svi – od 6 do 76, samo u proteklom dijelu 2021. godine TikTok aplikaciju na svoje pametne telefone skinulo je više od 700 milijuna ljudi diljem svijeta, a klinci, i oni malo stariji, koji ondje snimaju duhovite skečeve, zabavne koreografije, fora recepte i sve što im u tom trenutku padne na pamet te se pritom ističu i time privlače pozornost poznatih sponzora, od svojih objava zarađuju i do 20-ak tisuća dolara po objavi.

Da se uspjeh itekako može postići i u Hrvatskoj dokazala je mlada tiktokerica, Mirta Miler, koja je pod svojim TikTok aliasom Mimiermakeup već skupila više od 2,4 milijuna pratitelja, što ju je dovelo na sam tron TikToka u Hrvatskoj. Mirta se sad pridružila JoomBoos ekipi i postala jedna od članica žirija novog JoomBoos TikTok Videostar showa. S njom će u žiriju biti još neka od najjačih TikTok imena u regiji; Uki Q, Barbi Afrika i Sergej Pajić, regionalne TikTok face koje prati više od tri milijuna ljudi.

- Jedva čekam da show počne. Odmah vam sad mogu reći da će biti jako zanimljivo i uzbudljivo i da vas očekuju zabavni izazovi tijekom pet epizoda, a i članovi žirija nisu loši! Moram odmah i pozvati sve one koji žele biti viđeni na TikToku, kreativni su i otvoreni za nešto novo da se što prije prijave. Osobno vjerujem i očekujem da će se prijaviti stvarno raznovrsni kandidati, a najviše šanse, barem po mom mišljenju, imaju oni koji se od ostalih izdvoje svojim karakterom. Najvažnije je biti unikatan – govori nam Mirta.

Voditelji showa bit će JoomBoosovci Petra Dimić i Luciano Plazibat. Luciano je i profesionalni plesač koji je nedavno snimao spot s Dinom Merlinom za njegov hit 'Mi', a sutra nastupa i na Dori.

- Važno je odmah znati da na TikToku ne postoje pravila i da mi u ovom showu prihvaćamo sve. Naravno, sve što je dobrog ukusa! Najviše od svega bih volio da se prijave i neki dobri plesači, s kojima bih i ja mogao raditi i snimati, to bi bilo cool – kaže Luciano.

- Ovaj show će biti najbolji do sada. Dolaze nam najbolji od najboljih tiktokera iz regije, a kandidati koje želimo vidjeti u showu su – apsolutno svi. Imao ti 17 ili 77 godina, a misliš da imaš ono nešto, svakako svima preporučujem da se prijave do 12. ožujka, a jedini moj savjet je; što ste luđi, to ste bolji – dodaje Petra.

Prijave na show traju od danas, 12. veljače sve do 12. ožujka 2021. godine, a svi koji se žele boriti za titulu TikTok zvijezde i osvojiti vrijedne nagrade koje uključuju ugovor u vrijednosti 100.000 kuna, 20.000 kuna na potrošačkoj kartici, cool smartphone, TikTok statuu te putovanje na roadtrip po Hrvatskoj s najvećim JoomBoos influencerima, neka se prijave što prije. Prijave šaljite na službenu web stranicu: videostar.joomboos.hr i 'zapalite' internet. I P.S., tu su nagrade i za dvoje najkreativnijih sretnika po izboru voditelja – svakome od njih adidas dijeli jedan par precool tenisica!