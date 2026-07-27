Novi murali krase ulice Bola! Završio 'Graffiti na Gradele'

U Bolu na Braču završeno je još jedno izdanje festivala "Graffiti na Gradele", koji je tijekom pet dana okupio umjetnike, glazbenike i posjetitelje iz Hrvatske i Europe. I ovo je izdanje ostavilo trag, nove murale koji će krasiti ulice i dodatno vizualno obogatiti Bol. Na festivalu su sudjelovali umjetnici iz Njemačke, Francuske, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Sjeverne Makedonije - DXTR, Gizem Erdem, Takir, Molerajj, Zmaja, Endo, Zian, Chez 186, Sarme, Senk, Casino, Erol Sjajni, Tužni Marin, Rakun i Glitchboy2000.

Posjetitelje je privukao i zanimljivi glazbeni program - Vojko V, Krešo Bengalka, Hiljson Mandela i Miach samo su neka od imena koja su nastupila, a festivalski program sadržavao je i radionice, sportske aktivnosti, graffiti "jamove", "battleove"...

Festival je ove godine bio i domaćin međunarodnog projekta "Female Street Art Incubator" te ceremonije dodjele nagrade Female Rising Star Award, čime je dodatno potvrđena njegova važna uloga u povezivanju i promociji umjetnica na europskoj street art sceni.

- Mislim da je to nevjerojatan projekt - istaknula je umjetnica Gizem, koja je poručila kako "raditi u ovom području kao žena često donosi vlastiti skup izazova, uključujući pitanja sigurnosti i dodatne odgovornosti" te da joj je "posebno drago vidjeti festivale poput GNG-a koji aktivno rade na boljoj zastupljenosti i stvaranju prostora za više žena u street artu".

Marko Boko, jedan od organizatora festivala, naveo je kako su "snažno posvećeni promicanju ženskog stvaralaštva u uličnoj umjetnosti" i da kroz sve svoje projekte nastoje uključiti što više djevojaka.

Foto: Graffiti na Gradele

- Budući da je riječ o području koje je još dominantno muško, smatramo važnim aktivno otvarati prostor i stvarati prilike za veće uključivanje žena u umjetnički razvoj, stvaranje i vidljivost na sceni - istaknuo je Boko.

Nagrada FSAI uključuje financijsku potporu i realizaciju murala na jednom od partnerskih festivala, a od hrvatskih umjetnica je za to odabrana Helena Nemec.

Foto: Graffiti na Gradele

- FSAI kamp nadmašio je sva moja očekivanja - ispričala je te istaknula kako joj je bilo jako drago upoznati i provesti vrijeme s drugim sudionicama.

- Veseli me što ću prvi put crtati na velikom zidu i naučiti kakvi izazovi dolaze s radom na površini takvih dimenzija - rekla je Helena i dodala da smatra ovakve projekte važnima jer pružaju platformu za povezivanje, podršku i veću vidljivost: “Žena na sceni ima više nego što se možda čini, a nadam se da ćemo i novim generacijama pokazati da za njih postoji prostor”.