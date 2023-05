Novi par? Mia i Filip prvi put su viđeni zajedno mjesec dana nakon što je on prekinuo zaruke

Viktorija Rađa (45) nedavno je zbunila mnoge kada je na Instagramu objavila fotografiju glumca Filipa Vidovića (32) i voditeljice IN Magazina Mije Kovačić (40) kako se drže za ruke, a pored njih su papirići s njihovim imenima.

Nije trebalo dugo da krenu glasine kako domaće zvjezdano nebo ima novi par, a zanimljivo, duo se još u prosincu pojavio zajedno na koncertu Matije Cveka u Domu sportova.

Foto: Instagram/Viktorija Rađa

Tada su rado pozirali fotografima nasmiješeni i u ležernim kombinacijama, no nitko nije posumnjao da se među njima nešto događa, iako još uvijek nema službene potvrde.

Mjesec dana ranije, točnije početkom studenog 2022. godine, časopis Story ekskluzivno je doznao da je Filip prekinuo dugogodišnju vezu i zaruke s plesačicom Natašom Pavičević.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Želim da ovakve stvari ostanu privatne, a intima treba ostati intimna. Hvala vam što ste pristojni pa ste javili da ćete to objaviti - rekao je tada, no o razlozima nije htio razgovarati, pa se niti dan danas što je presudilo paru koji je samo nekoliko mjeseci ranije najavljivao vjenčanje. U gradskim kuloarima se kao razlog navodila ljubomora, no priče su brzo utihnule.

Foto: Instagram/Fani

Filip je brzo nakon prekida pronašao utjehu u poslu, ali i brojnim prijateljima glumcima s kojima ga se često moglo vidjeti u izlascima, od Adventa do privatnih rođendana, a osmijeh nije skidao s lica. Je li za to bila zaslužna i Mia, tek ćemo saznati.

