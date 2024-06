Novi 'Policajac s Beverly Hillsa' imao premijeru! Murphy otkrio anegdotu s premijere iz 1984.

Junak novog Netflixovog filma "Policajac s Beverly Hillsa: Axel F" vraća se u Beverly Hills, gdje saznaje da mu je kći i odvjetnica po službenoj dužnosti Jane (Taylour Paige) u opasnosti nakon što je prilikom istrage ubojstva razotkrila korupciju u policijskoj postaji.

Murphy, kojem su se pridružili članovi izvorne glumačke postave Judge Reinhold i John Ashton, premijerno je prikazao film u četvrtak nasuprot stvarne policijske postaje u Beverly Hillsu, gdje se odvija velik dio radnje.

Međutim, premijera na koju su došli glumac Martin Lawrence, glazbenik Lil Nas X i drugi, veoma se razlikovala od prvog prikazivanja izvornog filma iz 1984.

World premiere of "Beverly Hills Cop: Axel F" at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills | Foto: Aude Guerrucci

- Prva premijera je bila prikazivanje (za ljude iz) industrije na koju sam otišao i publici nije dobro sjela. Zatim sam otišao gledati (film) s pravom publikom i tada sam vidio stvarnu reakciju na njega - kazao je Murphy.

"Policajac s Beverly Hillsa" je zaradio preko 300 milijuna dolara diljem svijeta i postao je kultni film 1980-ih. Druga dva filma su snimljena 1987. i 1994.

- Ovo je velik dio ljudskih života, bio je hit i svima se svidio, no bio je više od toga. Nekako im je prirastao srcu - rekao je glumac Paul Reiser, koji je ponovo utjelovio lik Jeffreyja Friedmana.

Novi se film također referira na 1980-ih, kazao je redatelj Mark Molloy.

- Pogledao sam ona prva dva filma i shvatio da želim napraviti film poput toga - kazao je, dodavši da ga je želio učiniti skromnim, odnosno bez previše postprodukcije.

U filmu, koji će na internetu biti dostupan od 3. srpnja, također glume Kevin Bacon i Joseph Gordon-Levitt, koji igra Foleyjevog novog pomoćnika.