Novi problemi za J.Lo? Nakon što je otkazala turneju, zvijezda letjela ekonomskom klasom...

Pjevačica Jennifer Lopez (54) nedavno je stigla u Italiju na odmor, a potom je otputovala iz Napulja u Pariz. Iako je svjetski poznata zvijezda, J.Lo je letjela ekonomskom klasom, nakon što se našla u financijskim problemima zbog otkazane turneje 'This Is Me... Live'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:53 Jennifer Lopez na Met Gala u New Yorku | Video: 24sata/reuters

Pjevačicu su uhvatili na aerodromu, u ležernom izdanju, a kasnije je snimljena i kako spava u avionu. Pored nje je cijelo vrijeme bio i njezin tjelohranitelj.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Jennifer Lopez Flies Commercial to Paris, Becoming Relatable Amid Marital Woes | Foto: TMZA

Lopez je s turnejom trebala krenuti u srpnju, ali ju je otkazala prije početka. Kao razlog je navela to što se želi posvetiti svojoj obitelji, suprugu Benu Afflecku i djeci. Turneju je otkazala nakon što su se pojavile glasine da se ona i Ben razvode. Međutim, par nije niti potvrdio niti negirao glasine.

Usred šuškanja o bračnim problemima je Jennifer bez supruga otišla na odmor u Italiju, gdje je uživala s prijateljima.