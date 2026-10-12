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NA OBITELJSKOM IMANJU

Novi život Pamele Anderson: Povrće i voće iz svog vrta dijeli pučkim kuhinjama i školama

Piše Magdalena Mucić,
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Novi život Pamele Anderson: Povrće i voće iz svog vrta dijeli pučkim kuhinjama i školama
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Foto: Instagram/Pamela Anderson
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Glumica kaže kako je u jednom trenutku poželjela nestati iz javnosti i vratiti se kući. To je i učinila na početku pandemije COVID-a 19. Obnovila je obiteljsko imanje u Kanadi i sada uživa u uzgajanju biljaka

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Nakon što se početkom pandemije COVID-a 19 vratila u Kanadu, Pamela Anderson u potpunosti promijenila način života i posvetila se, između ostalog, i vrtlarenju. Zvijezda 'Spasilačke službe' vratila se na obiteljsko imanje na otoku Vancouveru, koje je već generacijama u vlasništvu njezine obitelji. Za časopis 'Better Homes & Gardens' iz rujna 2024. glumica je objasnila da je kupila motel koji je nekoć pripadao njezinoj baki. Upravo tamo su ju donijeli iz bolnice kada se rodila, i upravo je tamo uz djeda, zavoljela vrtlarenje. 

@pamelaanderson

another beautiful morning… have a lovely day 🤍✨

♬ original sound - Pamela Anderson

- Došla sam do trenutka u kojem sam odlučila vratiti se kući, nestati iz javnosti i posvetiti se vrtu, ispričala je glumica. Dodala je da je širenje vrta bilo zapravo metafora ponovnog sastavljanja vlastitog života, pri čemu su joj male stvari postale iznimno značajne. No, na imanju ju je dočekalo puno posla. 

- Trebali biste vidjeti fotografije prije obnove. Sve je bilo propalo i trunulo do temelja. Imala sam još jednu malu kuću na plaži u kojoj sam mogla živjeti, ispričala je glumica. 

Danas u njezinu vrtu rastu razne biljke, od poljskog cvijeća i začinskog bilja do voća i povrća. Mnoge biljke, Pamela koristi za pripremu kozmetičkih pripravaka, a objavila je i svoju vegansku kuharicu. O svom vrtu na imanju Arcady glumica često izvještava obožavatelje na društvenim mrežama. Nedavno je na TikToku objavila video u kojem slaže košaru s plodovima iz vrta, a u razgovoru za časopis People rekla je kako urod iz vrta često dijeli prijateljima, susjedima, lokalnim crkvama, školama, pučkim kuhinjama i bankama hrane. Nakon što zbog posla otputuje iz Kanade, vrt ju, kaže, ponovno prizemlji. 

- Ondje se sve ponovno povezalo u mom životu. Ovo novo poglavlje? Počelo je u vrtu, rekla je prošle godine za časopis 'Architectural Digest'.

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