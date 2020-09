Novković: Ne radi se o razvodu nego o destabiliziranom odnosu

<p>Pjevač <strong>Boris Novković</strong> (52) na svom je Facebook profilu pojasnio kako se ne rastaje od supruge <strong>Iris Volf</strong> (27) kako je to prvotno objavio hrvatski tjednik. Prema Borisovim tvrdnjama, ne radi se o razvodu već pokušavaju sve riješiti na svoj način.</p><p> <strong>POGLEDAJTE VIDEO: Imaju djecu s mlađahnim damama iako su u poznim godinama</strong></p><p>- Mi pokušavamo spasiti ovo na naš način. Moj posao jest javan, ali to ne znači da mora biti nakaradno i nepošteno tretiran jer moja mlađa supruga mogla je to emotivno teško primiti i to je moglo dodatno destabilizirati naš trenutačno destabiliziran odnos - rekao je Boris. </p><p>Kako piše <a href="https://www.gloria.hr/magazin/boris-i-iris-novkovic-vise-ne-zive-na-istoj-adresi-je-li-i-ovom-njegovom-braku-dosao-kraj/10466506/" target="_blank">Gloria.hr</a>, Boris i Iris otkrili su im da više nisu zajedno kao par, ali će nastaviti funkcionirati kao prijatelji i roditelji. Par se vjenčao prije godinu i pol, a nedugo nakon dobili i prinovu u obitelji, djevojčicu kojoj su dali ime <strong>Si</strong>. Vijest o Irisinoj trudnoći brzo je odjeknula u studenom 2018. godine. Boris je tada istaknuo kako su i on i studentica modnog dizajna i 'Najseksi Hrvatica' 2015. godine priželjkivali bebu. </p><p>- Djevojčicu smo nazvali Si. Iris i ja smo zajedno birali ime. Korijeni su iz hebrejskog, a čak i u Kini postoji ime. Generalno mi smo napravili izvedenicu iz naših imena Iris i Boris - izjavio je kroz smijeh i dodao: </p><p>- Zahvaljujem Iris što mi je podarila kćer. Naša Si je po mom vjerovanju negdje iz zlatnih visina odabrala upravo nas za roditelje i sletjela tiho u naš dom, a Iris, Noa, Bono i ja i cijela naša velika obitelj trudit ćemo se da joj ovaj život učinimo zanimljivim i opravdamo povjerenje koje nam je dala u roditeljskom, bratskom i obiteljskom smislu - poručio nam je Boris. </p><p>Par je u vezi od proljeća 2018., a zbog razlike u godinama javnost im otpočetka nije predviđala svjetlu budućnost. Naime, Boris je 25 godina stariji od Iris. U početku su se pojavljivali skupa na javnim događanjima, a da su zaista u vezi, potvrdila je sama Iris na društvenim mrežama. </p><p>- Bila je to ljubav na prvi, na zadnji pogled, na uvijek i zauvijek pogled - napisala je. Nedugo zatim maknula se sa društvenih mreža.</p><p> </p><p>Prije braka s Iris, raspala su mu se čak tri. U vrijeme najveće popularnosti pjevač je bio u braku s glumicom<strong> Bojanom Gregorić Vejzović </strong>(48). U braku su opstali pet godina. Drugi put se zakleo na vječnu ljubav novinarki <strong>Luciji Matić</strong> s kojom je bio osam i pol godina. Treću sreću potražio je s <strong>Ines Katić</strong>, ali taj brak je trajao samo osam mjeseci. </p><p>O bivšim je suprugama i djevojkama uvijek govorio samo lijepe riječi.</p><p>- Mijenjao sam se i stalno se mijenjam, to nam je zadaća na ovom svijetu, zar ne? Upoznati sebe, spoznati tko smo, odakle dolazimo, kamo idemo i koji je naš smisao. Romantična sam osoba, ali često sam najromantičnije trenutke doživio sam sa sobom kada bih otplovio nekamo u snove i zamišljao novu ljubav koja me čeka negdje iza ugla. Poanta je da zauvijek vjerujem u ljubav i nikad ne prestajem - kaže Boris.</p>