Treće izdanje nezavisne novinarske glazbene nagrade Rock&Off ove se godine zbog pandemije korona virusa odigralo online, a najviše razloga za slavlje imala je sasvim sigurno Željka Veverec, poznatija pod svojim novim umjetničkim pseudonimom Je Veux. Bolji povod za razgovor sa Željkom nije bio moguć.

Na nedavnoj dodjeli glazbene nagrade Rock&Off, osvojili ste čak četiri nagrade i to za najbolji album, pjesmu “Lovable”, Pop&Off i novog izvođača godine. Jesu li se slegli dojmovi, kako vam danas to sve skupa izgleda s malim odmakom?

Evo čak i s malim odmakom super izgleda. I dalje sam jako sretna, zahvalna i zapravo ne mogu vjerovati. U svakom slučaju, jedna lijepa stvar koja će ovu godinu barem malo popraviti.

Jeste li se potajno nadali tako lijepom uspjehu?

Nakon objava nominacija bila sam jako iznenađena da ih je pet i već mi je to bilo super, a onda sam nekako mislila 'ok, jednu ću valjda osvojiti', ali sve ovo ostalo je prekrasno iznenađenje. Ono čemu se uvijek nadam kad izdam album je da će ljudi slušati pjesme i da će im se sviđati to je to.

Iako je projekt Je Veux ljudima nešto novo, bilo bi ipak pogrešno tvrditi da ste novo ime na sceni. Kako ste se odlučili na solo projekt?

Ta ideja za solo album već neko vrijeme plutala je atmosferom i na našim probama i u mojoj glavi. Da, moj prvi bend i škola glazbe je Mangroove i teško se nakon nečeg takvog otisnuti u nešto sasvim ili barem pomalo drugačije. Dugo sam sazrijevala, rekla bih. Nisam osobito hrabra osoba pa mi je i za taj pothvat trebalo nešto godina u varijanti da ja sama s dečkima nešto sviram i isprobavam i onda su već i oni počeli komentirati kako trebam izdati svoj album. Tako da ideja je tu već neko vrijeme, ali 2017. godine krenula sam nekako to i realizirati i konkretizirati. Nisam tri godine pisala pjesme nego jednostavno pripremala sebe i bend i cijelu tu priču koju sam htjela ispričati. Ta odluka s jedne je strane planirana, ali s druge strane prirodno je došlo da nekako svoje stvari i svoju priču ispričam na još jedna svoj, osobniji način.





Album je kritika ocijenila modernim, progresivnim popom, a osjete se utjecaji funka, soula, elektroničke glazbe... Kako biste vi opisali album nekome tko ga još nije poslušao?

To je glazbeni dnevnik jedne melankolično anksiozne žene koja obožava soul, ali obožava i plesati. Prepun mekih melodija, ali i žestokih gruvova. Slušajući album možete i plesati i plakati, a to je ono što i ja često radim. Plešem i plačem.



Album 'I Glow', izašao je u studenome u digitalnom obliku. Najavljena je i promocija u ožujku za hard copy izdanje?

Da, u ožujku planiramo CD izdanje. Već ga pripremamo i završavamo, bit će to jedan lijep poklon za Dan žena.

Singlovi se mogu sve češće čuti na radiju. Kako ste zadovoljni prostorom u eteru koji dobivate? Poznato je da pjesme na engleskom jeziku domaćih autora nažalost često imaju kriminalan tretman.

Postoje radio stanice koje puštaju Je Veux i koje stvarno podržavaju priču, ali da, situacija nije sjajna i u tom bi se pogledu moglo napraviti još jer ne vidim razlog da se 'Lovable' ili bilo koja pjesma s albuma ne pušta na našim radio postajama.

Imajući na umu vrijeme u kojem živimo, prava promocija albuma nije ustvari bila moguća. Kad se nadate da bi publika mogla čuti 'I Glow' uživo i kakvi su planovi Je Veux nakon debi albuma?

Svim ljudima koji vole slušati Je Veux, nadam se da će se pojaviti sunce, kako na nebu tako i ono metaforično, koje će otvoriti neke mogućnosti oko promocije. Ne mislim da će sad odmah biti moguće raditi neke velike koncerte, ali nadam se da ćemo se uspjeti podružiti uz CD i odsvirati nešto uživo. Za početak to, a onda možda ljeto donese neke svirke, sunce i more...