Severina je stigla na ročište u Zagreb. Tužiteljstvo traži za nju 10 mjeseci uvjetnog zatvora

Severina Vučković je iza 11 sati stigla na Općinski kazneni sud u Zagrebu.

Na ročište je stigla zbog optužbi za uhođenje Gordane Buljan Flander, bivše ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba te za slanje uvredljivih poruka ravnateljici sinove škole, Ljiljani Klinger. Između ostalog nazvala je ravnateljicu 'krivonogom babom'.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Nakon prvog ročišta pjevačica je dala izjavu za 24sata. Kako kaže, ne smatra se krivom za optužbe koje joj se nameću.



- Jednostavno su mi dirali u dite. Ne znam što biste vi napravili da ste na mom mjestu. Ovo je situacija gdje umjesto da vas država štiti, i da vam štiti dijete, oni su protiv mene podigli optužnici za djelo nametljivog ponašanja. Jer sam dvjema ženama uključenim u postupak poslala sms poruke, koje me pritom nisu ni blokirale. Dotične gospođe su pisale pomno glavnoj državnoj odvjetnici, osobno i tražile da se pozabave sa mnom. I evo mene pred sudom umjesto da su one predmet istrage jer su radile nedozvoljene radnje sa pozicija moći. Naime, i one su bile upletene u to da mi se uzme dijete na 20 mjeseci. Prijave moje i prijave drugih žena koje su zavile u crno stoje u ladici po bespućima državnog odvjetnica i to je problem ove države. Apsolutno se ne osjećam krivom, i mislim da su nam mom mjestu trebale biti te dvije gospode od kojih sam jednu nazvala krivonoga baba, jer u Splitu stvarno imam raznih izraza, a po izjavama našeg predsjednika Milanovića, koji naziva ljude raznim imenima…. A drugu, preblajhana plavuša što je također nešto što spada u kolokvijalni govor. Suda se ne bojim, kao Rade Končar, pucajte u prsa - rekla je Severina.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Prema otpužnici, tužiteljstvo za Severinu traži kaznu od uvjetnu kaznu od 10 mjeseci s trogodišnjom rokom kušnje.

POGLEDAJTE VIDEO: 'SEVERINA JE KRALJICA'