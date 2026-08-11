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JAVILI SE IZ PUSTINJE

Novu sezonu MasterChefa žiri je najavio s neočekivanog mjesta

Piše Maša Mai Čigir,
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Novu sezonu MasterChefa žiri je najavio s neočekivanog mjesta
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Foto: NOVA TV
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MasterChef uskoro stiže na Novu TV, a deveta sezona jednog od najuspješnijih televizijskih formata donosi još uzbudljivije kulinarske izazove, nove kandidate i dobro poznati žiri koji će pratiti svaki tanjur

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 No prije službenog povratka na male ekrane, članovi žirija Stjepan Vukadin, Mario Mihelj i Goran Kočiš okupili su se u potpuno drugačijem okruženju te su nadolazeću sezonu MasterChefa najavili – iz pustinje.

Foto: NOVA TV

Uskoro se otvaraju vrata najpoznatije televizijske kuhinje kroz koje će proći nova generacija MasterChef kandidata spremnih pokazati svoje znanje, kreativnost i hladnu glavu pod vremenskim pritiskom. Ulogama njihovih mentora, ali i najvećih kritičara vraća se uigrani sudački trojac Stjepan, Mario i Goran koji će voditi kandidate na dinamičnom i nimalo jednostavnom putu od audicija, pa sve do finala. Svojim bogatim iskustvom i istančanim osjećajem za detalje, žiri će kandidatima biti važan oslonac kroz cijelo natjecanje, ali i poticaj da iz izazova u izazov pomiču vlastite granice i dosegnu svoj puni kulinarski potencijal.

Foto: NOVA TV

Da visoki standardi ne vrijede samo u MasterChef kuhinji, pokazuje duhovit i vizualno atraktivan promo spot u kojem članovi žirija izgubljeni lutaju usred pustinjskog prostranstva. No kada konačno nabasaju na food truck, ispostavlja se da ni glad ni žeđ nisu dovoljni da zanemare nesavršenosti koje im se nađu na tanjurima, a hoće li jednaku izbirljivost i visoke kriterije imati  prema jelima novih kandidata, doznat ćemo uskoro.

Foto: NOVA TV

Unatoč visokim temperaturama, dobre atmosfere tijekom snimanja promo spota nije nedostajalo, a članovi žirija otkrili su koliko će zaista kandidatima biti teško pogoditi savršen omjer začina i okusa. „Uvijek je na početku teško, ali uz naše savjete to vrlo brzo krene u smjeru onoga što mi očekujemo“, poručuje žiri, a kada je riječ o jelima izvan MasterChef kuhinje, priznaju da su kriteriji ipak nešto blaži. „Konstantno smo u kuhinji, pa kada nam netko nešto napravi, zahvalni smo za to i tada nema kukanja“, dodaju u šali.

Foto: NOVA TV

Dojmljive scene promo spota snimljene su na Dravskim Peskima, čiji je impozantan krajolik poslužio kao savršena kulisa za ovu nesvakidašnju pustinjsku avanturu. Gledatelje uskoro očekuju novi kandidati, njihovi prvi kulinarski izazovi, emocije i brojna iznenađenja, a kakva će se jela naći pred žirijem već na audicijama i tko će izboriti pregaču za prolazak u daljnji krug natjecanja, vidjet ćemo uskoro na Novoj TV.

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