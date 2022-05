O bivšoj curi Barbari: Prva mi je čestitala. Procijenila je krivo kvalitetu kao i prije par godina

Ne osjećam se kao pobjednik. Još ne vjerujem da se to dogodilo, rekao nam je voditelj Robert Ferlin (55), koji je s kolegom voditeljem, komičarem i glazbenikom Marijom Battifiacom (51) pobijedio u glazbenom showu ''Zvijezde pjevaju''. Nakon prvog dana u studiju znali su da ne trebaju imati visoka očekivanja pa su se odlučili dobro zabavljati.

- Rekao sam na početku da s mojim vokalnim sposobnostima, ako prođemo dvije emisije, to će biti veliki uspjeh. Mario je odmah znao s kim ima posla jer je na prvoj probi rekao: 'Pa, ti si ovdje najgori' - prisjeća se Ferlin.

Ni Battifiaca ne može zaboraviti taj prvi susret sa svojom "zvijezdom".

- Nisam lažno skroman, ali pobjedu nisam očekivao, jer sam svjestan koliko moja 'zvijezda' dobro pjeva. Kad sam s Ferlinom prvi put ušao u studio HRT-a i poslušao ostale parove, rekao sam mu da je on najlošiji. Molili smo Boga samo da ne ispadnemo prvi - kaže Battifiaca.

Vjeruje kako je za njihovu pobjedu zaslužna njihova zaigranost.

- Svjesni smo da smo dobivali glasove zbog šarma, simpatičnosti i dječje zanesenosti koje možda i fali na našim televizijama. To je očito kupilo naše gledatelje. U nekom trenutku je sigurno netko pomislio da ni ja ne znam pjevati, ali stvarno znam, no prilagodio sam se Ferlinu - našalio se Mario.

- Da šarm pali, ja bih bio okružen ženama - dodaje Ferlin. Radijski voditelj smatra kako im je najviše pomoglo iskustvo s radija.

- Ne znam što je upalilo, možda naše iskustvo s radija. Ta bliskost koju radijski voditelji imaju sa slušateljima prenijela se i na televiziju, jer da je da žiri odlučivao, mi bismo davno ispali. Možda su zaslužne gluposti koje smo izvodili, naša iznenađenja ili ipak šarm. To treba pitati one koji su glasovali za nas - dodaje Ferlin. Nakon pobjede zaputili su se u obližnji kafić, ali zbog poslovnih obaveza nisu previše otpustili kočnice. Kažu kako će kasnije otići na večericu. Publiku je itekako zabavljala zafrkancija između Ferlina i voditeljice showa Barbare Kolar (52), njegove bivše djevojke. Mnogi se slažu da su oni dobar primjer zdravog odnosa nakon prekida ljubavne veze.

- U ovoj zemlji to očito nije uobičajeno pa ne znam je li to dobar primjer. Po meni je to jedino normalno i jedino važeće. Svađe i nasilje ne dolaze u obzir - kaže Ferlin pa nastavlja:

- Nakon Marija, Barbara mi je prva čestitala, i čak je rekla da je bila sigurna da mi pobjeđujemo. To nema veze što smo si mi bivši, nego je ona krivo procijenila kvalitetu, kao i prije puno godina. U subotu smo konačno uspjeli na pet minuta popričati u miru i popiti nešto žešće na tulumu.

Pobjednici se zahvaljuju svima koji su ih pratili, navijali i glasali za njih.

