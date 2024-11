O njezinom spotu bruji regija, a ona za 24sata kaže: 'Pogrešno su shvatili. Pjesma je životna!'

Na glazbenoj sceni pojavila se 2007. godine i u svom opusu ima već 10 studijskih albuma. Od 'Života uživo' i 'Crnog zlata', preko 'Djevojke s juga' i 'Opasnih voda', do '7' i 'X', svaki od albuma Maye Berović donosio je 'novu nju'. Godine ulaganja i stvaranja rezultirale su joj statusom regionalne zvijezde, a odmora za nju nema jer je nakon samo nešto više od godinu dana od devetog izdala i jubilarni album, na čijoj smo promociji bili u srijedu popodne u Beogradu.

'S albumima se gradi karijera'

- Ja sam netko tko uvijek radi po kratkom postupku. Kada izdam jedan album, odmah krećem s izradom sljedećeg, s preslušavanjem pjesama. Jedina pauza koju sam imala jest kada sam postala majka i taj trenutak se morao dogoditi u mojoj karijeri. Prije toga sam čak znala par godina zaredom imati po album - govori nam Maya.

- Od početka karijere sam bila naklonjenija albumima i tako sam naviknula svoju publiku, baš imam malo singlova. Nametnuo se i trend da za svaku pjesmu treba snimiti i spot, vidim da to kolege sve više rade, što mi je jako drago. Smatram da se izvođači, pogotovo kada su na početku, trebaju graditi kroz albume jer se jedino tako može napraviti ozbiljna karijera. Svaka čast singlovima, u redu je ponekad počastiti publiku tim izletom ili duetima, ali albumi nas grade - objašnjava.

Foto: PR

Pjeva '8 milijardi' s Matićem

Trenutačno je na digitalnim platformama dostupan samo prvi dio novog albuma s pet novih pjesama, dok idućih pet stiže uskoro. Na ploči se nalazi i jedan, ali vrijedan duet, s popularnim Sašom Matićem.

- Saša je moj omiljeni kolega i volim ga od tinejdžerskih dana. Smatram da je veliki i trenutačno naša najveća zvijezda. Čitavu karijeru gradio je s pjesmama, nikada nije bio dio nekakvih skandala, što je za svako poštovanje i takvog puta se držim i ja. Imala sam želju snimiti pjesmu s njim i kada sam čula '8 milijardi', čula sam njega u njoj. Pjesma prvo nije ni bila napravljena kao duet, ali sam mu je poslala. Bila sam spremna i na odgovor da mu se ne sviđa pa bi je izvela sama, ali evo nas zajedno i drago mi je što je svojim vokalom dodao posebnu magiju - priznala nam je pjevačica.

Foto: PR

Izazvala burne reakcije

Kažu da se 'za dobrim konjem prašina diže', a za njom se proteklih dana itekako dizala. Spot za pjesmu 'Laju kuje' izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama, što pozitivnih, što negativnih te su je kritizirali jer je spot snimila u beogradskoj mahali.

- Kad god sam radila neki album, uvijek su u zraku bile neke kritike i uvijek su postojale razne reakcije kod ljudi. Jedni su osuđivali, a drugima je bilo fantastično. Tako je bilo kada smo izbacili 'To me radi', koja je pokrenula jedan novi glazbeni pravac. Mislim da su neki ljudi 'Lažu kuje' doživjeli na potpuno krivi način. To je pjesma svih nas, ne postoji niti jedan čovjek koji nije doživio da ne laju na njega, kritiziraju ga, omalovažavaju... Puno puta sam na svojim leđima ponijela kritiku i ima nas puno koji smo to doživjeli na svojoj koži - kaže Maya.

Album je najavila videom u kojem je pokazala sebe tijekom nekoliko etapa u karijeri pa nam je otkrila s kojom Mayom je najzadovoljnija.

- Pa mislim da je moja najuspješnija era kad sam radila svoju prvu veliku turneju 'Pravo vreme'. To je bio trenutak kad sam jednostavno ostvarila sve što sam tada htjela. Nijednu Mayu ne bih mijenjala jer smatram da je svaka dala svoj maksimum - rekla nam je.

Voljela bi raditi Arenu Zagreb, a Grše joj je hit

Prije šest godina održala je koncert u Beogradskoj areni gdje i dalje drži rekord po broju prodanih ulaznica za jednu večer. Želja joj je vratiti se u tu dvoranu, ali i po prvi put doći u Arenu Zagreb.

- Naravno da imam želju. Kada bih rekla da nemam, bila bih zaista neiskrena. Imam veliku želju da ponovimo čuvenu Beogradsku arenu. Kada smo radili taj koncert, želja mi je bila da se o njemu priča godinama kasnije i zaista sam ponosna na to. Vjerujem da će se nekad u budućnosti dogoditi i zagrebačka Arena jer me publika u Hrvatskoj generalno voli i često se družimo - kazala je.

Foto: Privatni album

S obzirom na to da je rado viđen gost u Hrvatskoj, upitali smo je tko joj je od hrvatskih kolega 'zapeo' za oko.

- Grše mi je sjajan. Čak me dosta fanova pitalo je li duet '8 milijardi' s njim jer sam rekla da je s pjevačem koji je popularan u Hrvatskoj. Jako mi je zanimljiv. Tu su naravno i sve 'starije' zvijezde, a Tony Cetinski je za mene najveća - iskreno će.

Glumila u filmu, izbacila svoju kozmetiku

Nedavno se upustila u filmsku ulogu pa se tako pojavila na kino ekranima u filmu 'Megdan'. Utjelovila je ulogu Evgenye Cebzan, kćeri moldavskog generala Cebzana.

- To mi je u filmu bio veliki izazov i kada sam pročitala svoju ulogu, bilo mi je jako inspirativno ubaciti sebe u karakter kakav privatno nisam. Nikad sebi ne bih dopustila da me netko dovede u situaciju da postanem arogantna, uvijek se zaustavim na vrijeme - priznaje Berović.

Jedno vrijeme plivala je i u poduzetničkim vodama. Imala je svoju liniju kozmetike, a onda priznala da ne želi završiti kao Rihanna, koja je glazbu zamijenila sa šminkom.

Foto: PR

- Bio je to moj san iz djetinjstva, ali nikad ne bih zamijenila glazbu za bilo što drugo. Zbog nje sam tu gdje jesam, a linija kozmetike je bila jedan izlet u nešto što jako volim - kaže Maya.

Foto: PR

Sin joj je promijenio život

Od 2016. godine u braku je s Alenom Dragosavom koji je joj je velika podrška.

- Uvijek kada su teški trenuci, čovjek shvati koliko ti ta jedna osoba znači kada je pokraj tebe. Srodna duša na koju se uvijek možeš osloniti i kojoj možeš reći ono što ne bi mogu nikomu drugome - rekla nam je pjevačica.

Prije nepune tri godine postali su roditelji sinčića kojemu su dali ime Lav, a Maya mu je potom posvetila i pjesmu istog naziva.

- Moj život ni po čemu, osim po glazbi, više nije isti, jer moji prioriteti više nisu isti. Sin me naučio da cijenim sve lijepo u životu, slobodno vrijeme, druženje. Otkako je on stigao, ja sam potpuno novorođena žena - iskreno će Maya.

Foto: PR

Do kraja godine čekaju je dogovoreni koncerti na kojima će uz poznate hitove izvoditi i pjesme s albuma 'X', a nakon Nove godine bi željela na odmor dalje od Balkana.

- Voljela bih otići u Australiju, tamo imam i rodbinu. Ako se uspijem organizirati, idem tamo. Što dalje, to bolje - zaključila je.