Obama objavio popis najboljih filmova iz 2022., a jedan film je ukrao pažnju: 'Ovo je ironično'

Bivši američki predsjednik Barack Obama objavio je na Twitteru svoju listu najboljih filmova iz 2022., koja uključuje 'The Woman King', 'Decision to Leave' i 'Top Gun: Maverick'.

Jedan film s popisa, 'Emily the Criminal', ukrao je pažnju korisnicima ove društvene mreže. Kriminalistički triler prikazuje Emily Benetto, koju je utjelovila glumica Aubrey Plaza, ženu u dugovima koja pokušava otplatiti studentski kredit, ali zbog osude za kazneno djelo ne može pronaći dobro plaćen posao.

Dostavljajući hranu, ona spaja kraj s krajem sve dok je kolegica ne poveže s kupcem koji se bavi ilegalnim poslovima i koji joj obećava da će kod njega imati satnicu 200 dolara. Kako i zvuči predobro da bi bilo istinito, na kraju se otkrije da je posao povezan s lancom prevara s kreditnim karticama.

Foto: JOHN GRESS

Mnogi smatraju kako ovaj film prikazuje lošu i financijski neodrživu ekonomiju, kakva je, prema mišljenju nekih, bila stvorena tijekom Obamine administracije. Korisnici Twittera zbog izbora filma bivšeg predsjednika pisali su ironične kritike i pravili memove na njegov račun po društvenim mrežama.

- Obama gleda Emily The Criminal, film o očaju američkog kapitalizma zbog kojeg ljudi i jesu u dugovima - pisali su korisnici.

- Emily The Criminal ima šefa koji baš podsjeća na Obamu. Ironično je da on to gleda - napisao je drugi korisnik Twittera.

- Izabrao je film koji govori o stvarnoj situaciji koju je on kao predsjednik stvorio - zaključili su na društvenim mrežama.

Najčitaniji članci