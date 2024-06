Obitelj i prijatelji oprostili se od Duška Valentića: 'Posula me praznina, iza nas je 60 godina'

Obitelj, brojne kolege i prijatelji u srijedu na zagrebačkom Krematoriju došli su se oprostiti od glumca Duška Valentića.

Glumac je preminuo u nedjelju u 75. godini. Pokojnog glumca proslavila je uloga Papundeka u seriji ‘’Velo misto’’, a iza sebe je imao više od 50 filmskih i televizijskih uloga, dok je u matičnom kazalištu Gavella preskočio stotku.

Uz videoisječke Duška iz brojnih predstava i filmovima, puštena je pjesma ‘Moj prijatelj’ Arsena Dedića.

- Tata se uvijek borio za slobodu izbora, on je uvijek živio kako je birao. Posljednjih godina njegov život je bio baš onakav kakav je on htio. Bio je radostan dječak koji je otišao usred svog sretnog perioda. Jedan redatelj mi se javio i rekao da će tatu pamtiti po radosnom osmjehu koji imaju dobri ljudi. Ljudi koji su našli mir sa sobom. On je našao mir sa sobom - rekla je glumčeva kći Jelena.

Govor je održao i Duškov dugogodišnji prijatelj glumac Zdenko Jelčić.

- Kad je prije tri dana umro Dule bilo mi je jako teško. U mene se stvorila neka tuga i bol, posula me neka ogromna praznina, tako da mi u glavi nije bilo ništa. Razmišljao sam o našem životu o našim 60 godina druženja, prijateljenja, rođendana i sjetih se da smo radili puno gluposti. Kad sam snimao Bronhi bombone, a on je bio Papundek. Prolazimo kraj ugostiteljske škole, a cijela ekipa viče: ‘Papundek, Papundek!’ On me upitao što je ovo, a ja sam mi rekao: ‘Dule za tobom cure govore, a za mnom kašlju’. Doviđenja, Dule, do skorog viđenja - rekao je Jelčić.

Uz pjesmu ‘Milovao sam garave i plave’, gradsko kazalište Gavella, obitelj i prijatelji, oprostili su od Duška Valentića.