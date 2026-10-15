Obiteljska tajna Baretove obitelji: Dječakov crtež slomio je srce uglednom psihijatru

Doktore hvala vam što brinete za moga tatu, napisano je kvrgavim dječjim slovima, tako da je jedno slovo izostalo, iznad crteža obitelji - tate Gorana Bareta i mame Mirjane, iako je ona preminula prije nego što je crtež nastao - koju je mali Miran Bare, sin nedavno preminuloga glazbenika, nacrtao za prof. dr. sc. Slavka Sakomana, uglednog psihijatra.

Podsjetimo, on je Baretu godinama bio velika podrška u teškim životnim situacijama, što je dječak, očito, prepoznao. Sakoman nam je ustupio crtež sa suzama u očima, a drhtaji u glasu prekidali su kratki razgovor.

Foto: Privatni album/

- Mislim da je Miran tad bio prvi razred osnovne škole kad mi je Bare donio taj crtež, a rekao bih da odražava dječju želju za obitelji i tome da i tata i mama budu dobro - kaže prof. Sakoman.

Inače nije imao kontakata s Baretovom obitelji, kaže, a s glazbenikom se čuo ili viđao po potrebi, ponekad dva ili tri puta tjedno, dok bi ponekad prošlo i više mjeseci da se nisu čuli i vidjeli.

Foto: Jurica Galoić/Pixsell

Crtež je, dodaje, sačuvao s mnogim drugim sličnim uspomenama na karijeru, posebno zbog toga što je s Goranom Baretom u međuvremenu postao jako blizak.

- Jako sam sretan što sam pridonio tome da Goran i njegov sin u međuvremenu izgrade dobar odnos jer je Goranu to bilo važno. I ponosan sam što je unatoč svim poteškoćama iza sebe uspio ostaviti toliko vrijednih stihova i glazbe. Nažalost, kao i kod mnogih sjajnih umjetnika, njihovu vrijednost često prepoznajemo i priznajemo tek kad ih više nema - zaključuje sugovornik, koji se od glazbenika oprostio i na sprovodu u Vinkovcima.

Foto: Davor Javorović/Pixsell

Koliko mu je odnos sa sinom značio, Bare je i sam otvoreno govorio u intervjuima. Iako nije često iznosio detalje iz privatnog života, kad bi govorio o Miranu, nije skrivao ponos zbog mladića u kojega je izrastao, ali ni nježnost koju je osjećao prema njemu.

- Znaš što, ne da sam ponosan nego... Ja ovakav bitanga da stvorim dijete. Dobro, ne ja sam, nego ja i moja supruga. Iako, nije ni ona bila cvjetić, da nas dvoje bitandžura koje smo se našli i spojili da stvorimo tako prekrasno biće koje je pametno, inteligentno, prije svega inteligentno, onda pametno, koje je s lakoćom to odradilo. Pa kako ne bih bio ponosan... - ispričao nam je prije dvije godine Bare.

Rekao nam je da su u kontaktu te objasnio da Mirana ne želi ni na što prisiljavati i da on ima svoj svijet.

Foto: Davor Javorović/Pixsell

- On je bio na nekoliko mojih koncerata. On zna kako to izgleda. Pazi, ipak sam ja njegov otac. Nije mu baš svejedno kad me vidi onako puknutog i ludog na bini. On je navikao mene vidjeti drugačijeg, nježnog oca. Bolje mu je da to ne gleda. I za njega je bolje i za mene bolje. Znam da onda mogu publici dati sebe onakav kakav jesam, a njemu ću dati ono što je zakopano u mojoj duši. To je ta ogromna ljubav prema njemu. Ovako ja moram dati ljubav publici i on je tu samo dio publike, to nije to. Ja kad sam s njim, to smo samo nas dvoje. Publici sam ja Goran Bare, a sinu otac - govorio je roker.

Njihov odnos, međutim, nije uvijek bio jednostavan. Bare je i ranije otvoreno govorio o tome da je propustio veliki dio sinova odrastanja, no 2014. godine činilo se da su uspjeli pronaći put jedan do drugoga. U razgovoru za Jutarnji list tad je otkrio da mu je sin rekao nešto što mu je donijelo veliko olakšanje.

- Dogodila mi se jedna od najvažnijih stvari u životu. Sin mi je objasnio neke stvari. Razgovarali smo i rekao mi je: 'Tata, meni je bilo sasvim OK! Dobro sam'. Teško mi je i opisati što sam osjećao i što osjećam zbog njegovih riječi. To mi je jako trebalo - ispričao je tad glazbenik.

Foto: Davor Javorović/Pixsell

Govorio je svojedobno i o tome kako ga je očinstvo promijenilo iz temelja.

- Jako sam se promijenio. Da nisam postao otac, ne bih sad tu sjedio i razgovarao s tobom, nego bih bio mrtav - rekao je tad, dodajući kako mu je drago što je Miranu uspio osigurati obrazovanje.

Pričao je i o tome koliko mu je bilo teško održavati kontakt dok je Miran živio u Vinkovcima. Nakon što mu je oduzeta vozačka dozvola, putovao je vlakom. Kasnije su se znali vidjeti u Zadru, gdje je Miran studirao, kad bi Bare ondje nastupao.

Na posljednjem ispraćaju oca u Vinkovcima 14. listopada, Miran se oprostio od njega u suzama. Goran Bare preminuo je u snu 9. listopada 2026. godine, u 62. godini. Miran je na sprovodu bio uz baku. Upravo su se baka i djed brinuli za Mirana tijekom njegova odrastanja.