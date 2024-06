Objavili fotke i detalje uhićenja Timberlakea: 'Policajac ga nije prepoznao, evo kako se branio'

Glazbenika i glumca Justina Timberlakea (43) policija je u uhitila u utorak zbog vožnje pod utjecajem alkohola, izvijestili su strani mediji. Optužen je da je vozio pijan u Hamptonsu u New Yorku, a policija ga je zaustavila nakon što se nije zaustavio na znak stop.

Izvor je za Page Six rekao kako Timberlakea nije prepoznao policajac koji ga je uhitio.

Justin Timberlake is shown in this police booking photo after he was arrested for driving while intoxicated, in this handout picture | Foto: SAG HARBOR POLICE DEPARTMENT

- Jako je mlad, nije znao tko je Timberlake. Nije znao ni za ime, ni za to lice - rekao je izvor. Drugi pak izvor tvrdi kako je Justin, u trenutku kada su ga uhitili, počeo govoriti o tome da će mu propasti cijela turneja, prenosi Daily Mail.

- Rekao je sebi u bradu: 'Ovo će uništiti turneju'. Policajac ga je pitao kakvu turneju, a Justin je rekao: 'Pa svjetsku turneju!' - poručio je izvor.

Prema dokumentima sa suda koje je dobio AP, policajac je odmah posumnjao da je poznati glazbenik pod utjecajem alkohola.

EXCLUSIVE Justin Timberlake leaves a police station in The Hamptons | Foto: Profimedia

- Oči su mu bile krvave i staklene, osjetio se jak miris alkohola iz njegovih usta, nije mogao se koncentrirati, polako je pričao, gubio je ravnotežu - stoji u dokumentu. U njima piše i kako se Timberlake branio i tvrdio da je popio samo jedan martini te kako neke prijatelje prati kući.

Idući put će se na sudu pojaviti krajem srpnja.