Glazbeniku Jonathanu Michaelu Batisteu (35) album 'We Are' osigurao je čak 11 nominacija za prestižan Grammy, uključujući i one za album godine, snimku godine i najbolji R&B album.

Justin Bieber (27), Doja Cat (26) i H.E.R. (24) imaju po osam nominacija, a Billie Eilish (19) i Olivia Rodrigo (18) sedam. Jay-Z (51) ima tri nominacije, a ukupno u karijeri njih 83 i zato nosi titulu osobe s najviše nominacija za Grammy ikad. Nakon njega je Paul McCartney (79), koji ih u dugogodišnjoj karijeri ima 81.

Tko će pobijediti? O tome će odlučiti više od 11 tisuća članova, koji će sudjelovati u posljednjem krugu glasanja od 6. prosinca do 5.

Snimka godine

I Still Have Faith In You - ABBA

Freedom - Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

Right On Time - Brandi Carlile

Kiss Me More - Doja Cat Featuring SZA

Happier Than Ever - Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) -Lil Nas X

drivers license - Olivia Rodrigo

Leave The Door Open - Silk Sonic

Album godine

We Are - Jon Batiste

Love For Sale - Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Back Of My Mind - H.E.R.

Montero - Lil Nas X

Sour - Olivia Rodrigo

Evermore - Taylor Swift

Donda - Kanye West

Pjesma godine

Bad Habits - Ed Sheeran

A Beautiful Noise - Alicia Keys & Brandi Carlile

drivers license - Olivia Rodrigo

Fight For You - H.E.R.

Happier Than Ever - Billie Eilish

Kiss Me More - Doja Cat Featuring SZA

Leave The Door Open - Silk Sonic

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Peaches - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

Right On Time - Brandi Carlile

Ostale nominacije pogledajte OVDJE