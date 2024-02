Objavljene nominacije za Porin: Let 3 i Vojko V ih imaju najviše

Večeras su svečano objavljene nominacije za 31. dodjelu nagrada Porin u ukupno 38 kategorija. Rekorderi po broju osvojenih nominacija jesu Let 3 i Vojko V sa suradnicima. Imaju ih čak pet.

- Glasačko tijelo je u nultom i prvom krugu glasanja svoje favorite biralo među više od 2000 ovogodišnjih prijava u 35 kategorija. Bilo je čak 316 prijavljenih i 395 skladbi za Pjesmu godine - rekla glavna tajnica Porina Ivana Martinac. U kategoriji za 'Album godine' prijavljeno je 40 nosača zvuka više.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dodjela 31. Porina održat će se u subotu, 23. ožujka 2024. u HoB-u (bivša City Plaza, Slavonska avenija 6).

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U nastavku donosimo popis nominiranih prema kategorijama.

Album godine:

Vojko V s albumom Dvojko

Jelusick s albumom Follow The Blind Man

Goran Bare & Majke s albumom Live at Dom sportova, 12.11.2022.

Massimo s albumom Massimo Arena Zagreb

Mia Dimšić s albumom Monologue

Pjesma godine:

Psihomodo Pop s pjesmom Dižeš me koju potpisuje Davor Gobac

Let 3 s pjesmom Mama ŠČ! koju potpisuju Damir Martinović i Zoran Prodanović

Vojko V s pjesmom Mamacita čiji su autori Andrija Vujević i Mihovil Šoštarić

Parni Valjak s pjesmom Moja glava, moja pravila koju potpisuje Husein Hasanefendić Hus

Prljavo Kazalište s pjesmom Stare navike autora Jasenka Houre i Ines Prajo

Novi izvođač godine:

IDEM

Lu Dedić

Pava

Najbolja ženska vokalna izvedba:

Natali Dizdar za skladbu Krug

Vanna za skladbu Navika

Zorica Kondža za skladbu Nemirno srce

Najbolja muška vokalna izvedba:

Boris Štok za skladbu Grijeh

Filip Rudan za skladbu The Outside

Marko Tolja za skladbu Nismo znali bolje

Najbolja vokalna suradnja:

Miach i Grše za skladbu Led

Neno Belan i Mia Dimšić za skladbu Ajmo u đir

Petar Grašo i Nina Badrić za skladbu Nemoj

Najbolja izvedba grupe s vokalom:

Goran Bare & Majke sa skladbom Budi ponosan (live)

Jelusick sa skladbom The Great Divide

Parni Valjak sa skladbom Moja glava, moja pravila

Najbolji album zabavne glazbe:

Ispod ovih oblaka grupe Gazde

Tako je to kada se voli Vladimira Kočiša Zeca

Zapleši twist grupe Swingers

Najbolji album pop glazbe:

Blues po kišnim plažama Natali Dizdar

Master Blaster grupe Detour

Vile se ovdje igraju Matije Cvek & The Funkensteinsa

Najbolji album rock glazbe:

Follow The Blind Man - Jelusick

Kino i kokice - Bang Bang

Vesna - Pipschips&Videoclips

Najbolji album alternativne glazbe:

Gretta s albumom …Iz noći u dan

Nina Romić s albumom Jezero

Let 3 albumom ŠČ! (Extended)

Najbolji album hip hop glazbe:

Vojko V s albumom Dvojko

Reper Iz Sobe s albumom Unutra

Kuku$ s albumom X

Najbolji album elektroničke glazbe:

Pocket Palma s albumom III

Petar Dundov s albumom In Expectation of Dawn

Let 3 s albumom Mama ŠČ! (Remixes)

Najbolji album jazz glazbe:

Mario Bočić i Jazz Orkestar HRT-a s albumom Candide

Matija Dedić s albumom Family & Friends

Tamara Obrovac Quartet s albumom Nuvola

Najbolji video broj:

Filip Gržinčić za video broj A gdje si ti (Josipa Lisac)

Radislav Jovanov Gonzo za video broj Mama ŠČ! (Let 3)

Rino Barbir za video broj Mamacita (Vojko V).

Nominirane u svim kategorijama možete pogledati na službenoj stranici Porina.