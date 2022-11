Objavljene su nominacije za 65. dodjelu 'Grammyja': Beyonce je nominirana u čak 9 kategorija

Objavljene su nominacije za nagradu Grammy. 65. dodjela Grammyja, održat će se uživo 5. veljače 2023. na CBS & Paramount. Nominirani su brojni izvođači iz bogatog Sony Music kataloga, a ovo su neki od njih.

Za snimku godine nominirani su Adele s pjesmom 'Easy on Me', Beyonce i njezina pjesma 'Break My Soul', Doja Cat i 'Woman', Harry Styles i pjesma 'As It Was' te Steve Lacy s pjesmom 'Bad Habit'.

Nagradu za album godine, ove godine šansu imaju osvojiti Adele s albumom '30', Beyonce i njezin album 'Renaissance' i Harry Styles i njegov album 'Harry's House'.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Za pjesmu godine nominirane su pjesme 'Easy on Me' izvođačice Adele, 'Break My Soul' Beyonce, 'God Did' u izvedbi DJ Khaleda, Rick Rossa, Lil Waynea, Jay Z-a, Johna Legenda i Fridayya, 'As It Was' izvođača Harryja Stylesa i 'Bad Habit' Stevea Lacyja.

U kategoriji najbolje pop solo izvedbe, opet su se pronašli Adele, Doja Cat, Styles i Lacy s istim pjesmama kao u ostalim kategorijama.

Foto: Scott Garfitt/PRESS ASSOCIATION

Najbolju pop izvedbu dua ili grupe ove godine mogu osvojiti Camila Cabello i Ed Sheeran s pjesmom 'Bam Bam' te Post Malone i Doja Cat i pjesma 'I Like You'.

Nagradu za najbolji pop vokalni album također će moći osvojiti Adele i Harry Styles, a za nagradu za najbolji tradicionalni pop vokalni album nominirana je skupina Pentatonix i njihov album 'Evergreen'.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Za najbolju dance/elektroničku snimku nominirana je Beyonce s pjesmom 'Break My Soul' i Kaytranada i H.E.R. s pjesmom 'Intimidated'. Za najbolji dance/elektronički album također je nominirana Beyonce.

Pjevač Ozzy Osbourne nominiran je u ukupno 4 kategorije, najbolja rock izvedba s pjesmom 'Patient Number 9', najbolju metal izvedbu s pjesmom 'Degradation Rules', najbolju rock pjesmu i najbolji rock album 'Patient Number 9'.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram





U kategoriji najbolje R&B izvedbe, nominirani su Beyonce i pjesma 'Virgo's Groove', Jazmine Sullivan 'Hurt Me So Good' te Lucky Daye i pjesma 'Over'. Za najbolju tradicionalnu R&B izvedbu nominirana je Beyonce s pjesmom 'Plastic Off the Sofa', a nominirana je i za najbolju R&B pjesmu 'Cuff It', uz Jazmine Sullivan.

Foto: Instagram/Doja Cat/Paris Hilton/kolaz

Nominirani za najbolji rap album ove godine su DJ Khaled i album 'God Did' te Future i album 'I Never Liked You'.

U kategoriji najboljeg Latin rock ili albuma alternativne glazbe, konkurenciju je pomela Rosalia s albumom 'MOTOMAMI'.

Foto: Instagram royal

Beyonce je nominirana i u kategoriji za najbolju pjesmu napisanu za vizualni medij, s pjesmom 'Be Alive'.

Najbolje spotove ove godine imali su Adele, Doja Car i Harry Styles. Adele i Rosalia nominirane su i u kategoriji najboljeg glazbenog filma.

