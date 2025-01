Objavljeno kada izlazi druga sezona serije 'The Last of Us'

Tri mjeseca nakon objave prvog trailera druge sezone HBO-ove popularne serije The Last of Us, objavljeno je kada izlazi nova sezona.

Vrijeme povratka serije 'The Last of Us' potvrdio je Neil Druckmann, direktor studija i kreativni lider za Naughty Dog, koji je stvorio video igru na kojoj se temelji HBO-ova drama. Nastavak serije možemo očekivati u travnju, a prema prizorima iz trailera Pedro Pascal i Bella Ramsey se vraćaju i u novoj sezoni. Prva sezona serije osvojila je osam Emmyja i imala 24 nominacije dok je finale gledalo više od 8,2 milijuna ljudi.

Kako navodi Variety, radnja druge sezone počinje pet godina nakon događaja s kojima je završila prva sezona. Joelova i Elliena prošlost ih dostiže i stvara raskol među njima. Svijet postaje sve opasniji...

Serija je nastala po istoimenoj PlayStation igrici iz 2013. godine. Radnja se odvija 20 godina nakon nestanka moderne civilizacije te prati kriminalca Joela (Pedro Pascal), koji mora prokrijumčariti tinejdžericu Ellie (Bella Ramsey) iz karantene.

Također, Sony Pictures i PlayStation Productions rade na filmskoj adaptaciji popularne video igre „Horizon Zero Dawn”, koja je prvobitno bila u razvoju kao serija za Netflix. Detalji o filmu nisu objavljeni.