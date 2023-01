Obožavatelji prosvjedovali pred uredom Rolling Stonea jer su izostavili Celine Dion s popisa

Poznati glazbeni časopis 'Rolling Stone' je prije nekoliko dana objavio popis 200 najvećih pjevača svih vremena i razljutio obožavatelje Celine Dion (54) jer pjevačica nije na popisu. Sada su najvjerniji fanovi napravili i prosvjed kako bi izrazili nezadovoljstvo, prenosi Variety.

Grupa strastvenih obožavatelja Celine Dion okupila se ispred ureda Rolling Stonea kako bi prosvjedovali protiv njezinog isključenja s njihovog popisa 200 najvećih pjevača i pjevačica svih vremena. Dio kluba obožavatelja koji se na Facebooku nazivaju The Redheads, njih oko 15, putovalo je više od šest sati od Montreala do New Yorka.

Foto: PROMO/kolaz

- Rolling Stone udario si u santu leda - pisalo je na jednom od nekoliko transparenata koje su držali.

Skupina prosvjednika je uzvikivala 'Pravda za Celine' ispred ureda Penske Media Corporation kako bi urednicima dali do znanja da njihova srca neće ići dalje nakon ove odluke, referenca na pjesmu 'My Heart Will Go On'. Video možete pogledati OVDJE.

Foto: PA/PIXSELL, IG/Vincenzo Iaquinta

Rolling Stonea je listu najboljih pjevača objavio 1. siječnja, koja je izazvala pomutnju na internetu zbog nekih spornih izbora, ponajviše zbog izostavljanja Celine.

- Popis je potpuno nelegitiman - rekla je osnivačica Redheadsa Line Basbous, koja je pomogla u organizaciji prosvjeda.

- Htjeli smo je podržati i pobrinuti se da Rolling Stone čuje glas obožavatelja. Popis je smiješan. Nema Madonne, nema Celine. Očito je da su usredotočeni na američke pjevače i mi ne razumijemo - zaključila je Basbous.

Foto: Brian Purnell

Charles Lemay, 31-godišnji obožavatelj pjevačice rekao je da je skupina počela organizirati prosvjed čim je članak objavljen.

- U Quebecu je besmislica da ona nije na popisu. Ona je u svim našim životima od početka - objasnio je Lemay.

Rolling Stone nije komentirao prosvjed.

