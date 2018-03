Obožavatelji šokirani: Banderas 'ostao' bez kovrča, ali i obrva

Španjolac Antonio Banderas (57) u seriji 'Genij' utjelovio je legendarnog španjolskog umjetnika Pabla Picassa. Kako bi mu što više nalikovao, glumac je obrijao glavu i obrve.

Banderas, inače poznat po tamnoj, gustoj i kovrčavoj kosi, bio je jedva prepoznatljiv na predstavljanju serije u Madridu.

Zvijezda filmova 'Zorro: Maskirani osvetnik' i 'Desperado' uživao je glumeći suosnivača kubizma.

Foto: SERGIO PEREZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Za mene je glumiti Picassa jako veliki angažman. Fascinira me njegov život, a dolazi i iz mog rodnog mjesta, Malage - rekao je nedavno Banderas.

Uloga u drugoj sezoni serije 'Genij' nije prva za koju je drastično skratio kosu. Prva je bila kada je 2013. godine snimao film 'Tridesettrojica', po istinitoj priči o unesrećenim čileanskim rudarima.

Foto: Francesco Guidicini/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Posljednja godina bili su posebno teški za Španjolca. U studenom prošle godine preminula mu je majka Ana Bandera Gallego, a u siječnju iste godine pretrpio je blaži srčani udar. Nakon toga podvrgnuo se operaciji srca. Bol u prsima počeo je osjećati za vrijeme jutarnjeg trčanja.

- Bio je to benigni srčani udar. To se svakodnevno događa ljudima diljem svijeta, a ja to nisam skrivao, ali ne želim da se mojem slučaju pridaje više važnosti nego drugima - rekao je Antonio.

Nakon srčanog, kojeg je, smatra glumac, izazvao stres i stalna putovanja, odlučio je promijeniti neke navike i manje raditi.