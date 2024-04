Obožavateljica Harryja Stylesa otišla predaleko: Poslala mu je 8000 pisama, sada je u zatvoru

Obožavatelji britanskog pjevača Harryja Stylesa (30) zaista znaju otići predaleko. Brazilka Myra Carvalho (35) završila je u zatvoru nakon što je svom omiljenom pjevaču poslala više od 8000 pisama u mjesec dana.

Kako piše The Sun, Myra je Harryju slala pisma, vjenčane čestitke, a čak je doputovala do Londona ne bi li bila bliže bivšem članu One Directiona.

Foto: Scott Garfitt/Press Association/PIXSELL

Tužitelj je naveo da je uznemiravanje ometalo pjevača u svakodnevnim aktivnostima. Sve je započelo nakon što se vratio s odmora na Karibima.

- Harry je bio stvarno potresen. On samo želi nastaviti normalno, ali to je, naravno, zabrinjavajuće za njega, njegovu obitelj i njegov tim - naveo je izvor.

Foto: ANVE, SCAR, MASO

'Stalkerica' navodno ima dečka u Brazilu, a u London je otputovala bez znanja svoje obitelji.

Prisjetimo se, obožavatelji One Directiona svojevremeno su bili poznati po pretjerivanju koje je graničilo s uhođenjem. Jednom su prilikom hakirali sigurnosne kamere na londonskom aerodromu kako bi vidjeli svoje idole.