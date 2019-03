Očekujte tone smijeha: Comedy Klasik Show kreće s programom

U subotu, 2. ožujka Klasik TV kreće s emitiranjem Comedy Klasik Showa. Gledatelji će svake subote i nedjelje, kroz 6 tjedana, moći uživati u domaćim stand up i Improv izvedbama.

Foto: PROMO

Stand up komičari u Comedy Klasik Show dolaze iz raznih dijelova regije, pa čak i šire, a Improv ekipa je u svakoj epizodi ista: Marina Orsag, Goran Vinčić, Vlatka Mifka i Tin Sedlar (rezidenti Studija smijeha).

Sa stand up formom, u kojoj komičar humorističnim nastupom na pozornici nasmijava i zabavlja publiku, mnogi su već upoznati, dok će se sa Improv formom većina ljudi sada sresti prvi put. Improv, kako sam naziv sugerira, odnosi se na improvizaciju. Komičari igraju Improv igre, ali kako bismo bili sigurni da se ranije nisu pripremili, publika im daje glavne smjernice za igru.

Comedy Klasik Show je prvi projekt koji Klasik TV pokreće u vlastitoj produkciji, a radi se o 15-20 min formatu emisije u kojoj su glavni akteri stand up komičari.

Foto: PROMO

Marinu Orsag, stand up komičarku, gledatelji će, osim u improvu i stand up-u, moći vidjeti i u ulozi voditeljice showa:

- Stand up comedy scena u regiji, zahvaljujući napornom radu određenih aktera zadnjih 14 godina, jako je porasla u broju stand up komičara, kvaliteti i broju nastupa. Studio Smijeha, na primjer, producira preko 550 nastupa godišnje. Bilo je krajnje vrijeme da to jedna regionalna televizija prepozna i zato hvala Klasik TV-u što nam je dao ovu priliku. Samo uz takve partnere, koji daju mogućnost puno šire promocije, možemo još više rasti na svim nivoima - rekla je Orsag.

Ukupno ćemo gledati 12 epizoda, s tim da su prve 2 epizode dio tzv. 'Pilot projekta', za koji su se iz Klasik TV-a dugo premišljali hoće li ga emitirati ili ne. Na kraju su, bez obzira što materijali tehnički ne zadovoljavaju njihove standarde, odlučili gledateljima ne uskratiti te 2 doze smijeha, pogotovo zato što su komičari odradili odličan posao.

Foto: PROMO

- Klasik TV emitira domaće filmove i serije iz cijele regije već više od 8 godina. Počeo je sa prikazivanjem starih klasika, a već neko vrijeme emitira sve više novijih naslova, što je posebno atraktivno našoj mlađoj publici. Klasik TV je evoluirao i danas možemo slobodno reći da je postao sinonim za domaći, regionalni TV sadržaj. Kretanje u vlastitu produkciju logičan je korak u daljnjem razvoju kanala, pa tako ovaj novi format i u samom nazivu sugerira da se radi o smijehu u koji Klasik TV ulaže i želi se povezati u svojoj prvoj većoj produkciji - objašnjava Maja Jelisić Cooper, direktorica Klasik TV-a.

- 2018. godina na Klasik TV-u bila je prilično uzbudljiva. Klasik TV sve više ulaže u pozicioniranje brenda na konkurentnom tržištu televizijskih kanala, pa je tako prošle godine započeo svoju prvu produkciju Comedy Klasik Show, osvježio logo, web stranicu i grafički paket kanala, pokrenuo mnoge nove suradnje, nabavio kvalitetan novi dramski sadržaj, pomladio publiku, povećao broj korisnika, a na kraju godine kao potvrdu da ide u dobrom smjeru, ostvario i rekordnu gledanost otkad postoji. Planovi za 2019. su vrlo ambiciozni i već smo krenuli u njihovu realizaciju. Ideja iza Comedy Klasik Showa je vrlo jednostavna - smijeh! Istraživanja pokazuju da se odrasli smiju između 15 i 20 puta dnevno. E pa mi smo se pobrinuli da naši gledatelji, barem za vikend, iskoče iznad tog poražavajućeg prosjeka. ' – kaže Antonija Horak, voditeljica marketinga Klasik TV-a.

Foto: PROMO

Dobro je znati da Klasik TV ne cenzurira nastupe, pa tako nećete čuti onaj iritantni 'Biiip' svako malo, ali ćete zato čuti obične i neobične psovke, neka imena političara, naučit ćete kako se suprotstaviti dileru koji ne poštuje dogovor, ili kako se nositi s raznim neobičnim poremećajima ličnosti. Ovo nije obiteljski show, jer nije za osobe mlađe od 12 godina, ali vam svakako preporučujemo da show gledate u društvu jer kad smo sami, smijemo se do 30 puta manje nego kad smo u društvu drugih.