Od Anne Heche oprostio se i njezin bivši suprug: 'Volim je i nedostaje mi, stvarno je teško'

Američka glumica Anne Heche preminula je nakon što su je isključili s aparata. Bilo je to samo tjedan dana nakon što je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći. Brojni kolege i prijatelji oprostili su se od nje na društvenim mrežama, a emotivnu poruku poslao je sada i njezin bivši suprug, Coleman Coley Laffoon.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Uoči Anneine smrti, samo sam želio reći nekoliko stvari: Prvo, volim je i nedostaje mi, i uvijek će biti tako. Drugo, Homer je dobro. On tuguje, naravno, i to je teško, stvarno je teško što vjerojatno svatko može zamisliti, ali okružen je obitelji i bit će dobro. Dakle, za sve one koji provjeravaju, hvala vam što se ste nam pokazali svoje srce, uputili molitve i sve. Prekrasno je. Hvala vam - rekao je Coleman u videu na Instagramu.

Anne i Coley bili su u braku pet i pol godina, a zajedno su dobili sina Homera (20). Laffoon je podnio zahtjev za razvod 2. veljače 2007. Heche ga je navodno ostavila zbog kolege iz filma Men in Trees, Jamesa Tuppera. U prosincu 2008. Hechein predstavnik potvrdio je da je glumica trudna s njihovim prvim djetetom. Međutim, njihov brak također nije potrajao te su se razveli 2018. godine.

Podsjetimo, Anne se u petak, 5. kolovoza, svojim autom, marke Mini Cooper, zabila u garažu pored kuće u naselju Mar Vista u Los Angelesu. Automobil i kuća su se zapalili, a Heche su izvukli iz olupine. Nesreća je izazvala veliki požar, a trebalo je 65 minuta da 59 vatrogasaca pristupi, ograniči i potpuno ugasi vatreni plamen unutar oštećene kuće.

Strani mediji su iznijeli detalje kako je Anne pobjegla s mjesta druge nesreće prije nego što se vozilom zabila u garažu. Navodno je prošla kroz znak 'stop' i vozila 90 milja na sat (144 kilometara na sat).

Vijest o smrti potvrdila je njezina obitelj, koja je i prethodno najavila da će ju isključiti s uređaja za održavanje života. Kako je ranije potvrdio glasnogovornik LAPD-a Jeff Lee, test krvi nakon nesreće nije prikazao prisutnost alkohola u krvi, no glumica je bila pozitivna na kokain i fentanil.

Najčitaniji članci