Od 'Annie Hall' do 'Kluba prvih supruga': U ovih deset filmova Diane Keaton je briljirala...

Legendarna glumica Diane Keaton preminula je u 80. godini. Vijest je za magazin People potvrdio glasnogovornik obitelji, navevši da je glumica umrla u svom domu u Kaliforniji. Tijekom bogate karijere glumila je u brojnim uspješnicama, a po ocjenama publike i struke, ovo je 10 najboljih filmova u kojima se pojavila.

1. Annie Hall

Jedna od njezinih najboljih i najpoznatijih uloga je ona Annie Hall. Woody Allen je ulogu napisao izričito za Keaton, a po mišljenju brojnih kritičara, nitko nije mogao bolje odglumiti Annienu slatkoću i krhkost.

2. Reds

Film Reds je također režirao, a u njemu i glumi, jedan od Keatoninih bivših - Warren Beatty. Kao i u Annie Hall, dominirala je filmom.

3. Manhattan

U centru filma Manhattan je Keatonina i Allenova veza, tj. snažno prijateljstvo. Sjajno je odglumila Mary, a kritika i publika su pohvalile njezinu izvedbu.

4. Baby boom

Feministički "Baby Boom", film je u kojem Keaton vješto prelazi iz drame u komediju.

5. Kum (svi nastavci)

Prvi "Kum" završava tako što Michael (Al Pacino) isključuje Keatonin lik, Kay, ali u drugom filmu ona sebe dovodi u središte onoga što je inače svojstveno "mačo" muškarcima. Svi se slažu da je sjajno odglumila Kay.

6. Something's gotta give

Diane Keaton je u ovom filmu ponovno udružila snage s Jackom Nicholsonom, a radi se o romantičnoj komediji Nancy Meyers. Za ovu ulogu dobila je svoj drugi Zlatni globus.

7. Love and death

Još jedna suradnja Keaton i Allena, a u ovom filmu iz 1975. centar priče je satira ruske književnosti koja je u isto vrijeme smiješna i predivna.

8. Shoot the moon

Kad je prihvaćala uloge u dramama, čini se da su Keaton privlačile žene u disfunkcionalnim vezama. Za ulogu Faith također je bila nominirana za Zlatni globus.

9. Crimes of the heart

Temeljen na drami Beth Henley, dobitnice Pulitzerove nagrade, "Crimes of the heart" temelji se na ponovnom susretu triju sestara, od kojih jednu glumi Keaton.

10. Klub prvih supruga

Jedna od najvećih uspješnica Diane Keaton, barem što se zarade tiče, bio je film "Klub prvih supruga", koji je zaradio preko 180 milijuna dolara na kino blagajnama. Udružila se s Bette Midler i Goldie Hawn, a Keaton je ovim filmom jasno dala do znanja koliko dobro barata različitim žanrovima.

