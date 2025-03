Od crkvenog zbora do pobjede na Dori: Ovo je trnoviti put koji je prošao Marko Bošnjak (21)

Izvan sebe sam i neizmjerno zahvalan svima koji su vjerovali u mene, u ovaj tim i u ovu pjesmu, i koji su glasali i žiriju koji je prepoznao da je ovo jedan eurovizijski paket, rekao je Marko Bošnjak (21) nakon proglašenja pobjednika na Dori. Mladi glazbenik rodom iz Prozor-Rame u Bosni i Hercegovini, gdje je završio osnovnu školu, predstavio je svoj tim na konferenciji za novinare. U njegovu timu su Krešimir Suštić, PR menadžer, koji je i prošle godine radio PR za drugoplasiranog predstavnika Baby Lasagnu, te Mirta Klarić iz diskografske kuće Aquarius Records.

Otkrili su na kojim stvarima trebaju poraditi i možemo li očekivati da će Eurosong dovesti u Hrvatsku sljedeće godine.

- Pobjedu posvećujem samome sebi jer nisam posustao i naporno sam radio za ovo - rekao je nasljednik Baby Lasagne, prošlogodišnjeg pobjednika, koji nije mogao sakriti emocije zbog pobjede koja mu je 2022. na Dori izmakla za dlaku.

Na presici nakon pobjede Marko je blistao od sreće, a ondje ga je dočekala i slavljenička torta! Nije ju mogao kušati od uzbuđenja.

- Mislim da bi nakon lazanje bilo dobro pojesti malo torte - našalio se prije generalne probe u Opatiji.

Nakon službenog dijela, uslijedio je party za sve natjecatelje Dore. Među kandidatima se nije mogla osjetiti netrpeljivost, pjevalo se i plesalo, a u jednom trenutku glavnu ulogu preuzeo je Fenksta, koji ih je zabavljao cijelu večer.

Marko je odrastao u Prozoru, gdje je stanovništvo jako povezano s crkvenom zajednicom. Svi žive tradicionalnim obiteljskim životima, no vjera i molitva su nešto na što se posebno oslanjaju. Ne čudi stoga da je upravo časna sestra otkrila Markov talent.

Otkrila ga časna sestra

- Časna sestra je skužila da ja znam pjevati i izvukla me iz zbora i rekla: 'Bog ti je dao dar'. Počela me prijavljivati na razne festivale duhovne glazbe i ona je bila glavni krivac za moj početak bavljenja pjevanjem - otkrio je nedavno Marko.

Nakon toga zadivio je cijelu regiju nastupivši u "Pinkovim zvezdicama". Tad je nastupio s pjesmom "Što te nema" i osvojio gledatelje. Nekoliko godina poslije odvažno je počeo graditi samostalnu karijeru i oduševljavati pjesmama. Bili su to počeci glazbenog života koji su ga doveli do Zagreba, a onda i do Opatije. No put je bio trnovit.

Kao srednjoškolac živio je daleko od rodnoga kraja, u Zagrebu, gdje je vrlo rano počeo i raditi jer od glazbe nije mogao preživjeti. Kako je sam opisao, radio je u fast foodovima kako bi pokrio osnovne troškove života i režija. Na gostovanju na Anteni Zagreb poručio je tad voditeljima da teško ustaje jer do kasno radi.

Iako je osvojio srca publike, krajem prošle godine privukao je pozornost zbog stihova svoje pjesme "Takav dan". U njoj pjeva: "Tučem te ključem od stana, nije ovo Zana, znamo se skoro već mjesec dana", što je izazvalo kritike.

Ubrzo nakon toga Bošnjak je gostovao u HRT-ovoj emisiji "Kod nas doma".

- Drago mi je da sam iskoristio baš grupu Zana kao jednu referencu koju mislim da većina ljudi nije uopće shvatila. Njima je nastala jedna opća konfuzija i nikome nije bilo jasno što je pjesnik htio reći, ali možda to i jest cool - rekao je tad pjevač u emisiji "Kod nas doma".

Ne želi pritisak

- Neki su mi čak rekli da promoviram obiteljsko nasilje, što nije istina i nije slučaj. Ali zapravo je jako smiješan tekst koji se može protumačiti nekako višeslojno, ali ja znam koje je pravo značenje. Zapravo je to jedna hiperbola, jedna intertekstualnost. Odvažio sam se to napraviti - rekao je tad.

Kako je rekao na presici, konzultirat će se sa svojim timom oko sitnih izmjena za nastup u Švicarskoj kako bi njegov nastup bio još bolji. Kako bi bio što spremniji, Bošnjak je već preslušao sve pjesme svojih konkurenata.

- Volim Verku Serduchku, predstavnicu Ukrajine, koja je pjevala 'Dancing Lasha Tumbai' 2012. godine. A od ove godine Mirianu Conte i njezinu pjesmu 'Kant' ('Singing') - rekao je Marko.

Potvrdio je da vjeruje da će ljudi u Europi prepoznati kako ova pjesma ima različitih elemenata i “vrišti Eurovizija”. Ipak, ne želi na sebe staviti nikakav pritisak i očekivanja te mu je najveća želja dati sve od sebe i ljude učiniti ponosnima.