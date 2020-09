Od danas nova sezona 'Potjere', to radim kada ne influensam...

<p>Najveći lokalni, ako ne i regionalni influencer<strong> Dean Kotiga</strong> vraća se na male ekrane u novim epizodama kviza 'Potjera', koje kreću danas.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dean u serijalu 'Zvijezde vrište'</strong></p><p>- Vjerojatno dio vas zna da se ja, osim influencanjem kao svojim primarnim i najdražim poslom, usput i nešto sitno bavim i kvizovima, gdje u kvizu 'Potjera' imam ulogu tzv. lovca. E pa danas 'Potjera' kreće u svoju novu, osmu sezonu, pa slobodno bacite oko i na to - pojasnio je Dean. </p><p>'Obožavam gledati Potjeru kada si ti lovac', 'Napokon, znala sam već i pitanja i natjecatelje napamet', bili su komentari koji su mu ostavljali ispod fotografije na kojoj je pozirao s maskom. Tako je dokazao da se pridržava svih uputa i mjera koja nalaže Stožer, ali nekim njegovim sljedbenicima to se ipak nije svidjelo: </p><p>- Ta maska narušava tvoju iskonsku ljepotu - poručili su mu.</p><p>Otkako su se na HRT-u vrtjele stare epizode zato što nije bilo moguće snimanje zbog pandemije korona virusa, Kotiga se posvetio inlfluencanju. Kao i uvijek, nasmijavao je svoje sljedbenike raznim forama, a nedavno je dosegnuo i milijun lajkova na TikToku.</p><p>- Ovo je veliki dan za mene i jako sam zahvalan svim svojim fanovima i svim svojim prijateljima i svim svojim roditeljima na višegodišnjoj podršci u svim svojim projektima - napisao je. </p><p>Ovog ljeta opuštao se u Dubrovniku jer je, kako kaže, to učinio svaki pravi influencer pa je onda morao i on.</p><p> </p>