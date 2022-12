Od filma 'Opasne djevojke' do nominacije za Oscara: Snimala i u Hrvatskoj, očarale je smokve

Amanda Seyfried, američka glumica i zvijezda Hollywooda, koja je jednu od najznačajnijih uloga u karijeri snimala u Hrvatskoj, danas slavi 37. rođendan.

Prije nego što je postala glumica Amanda je bila model za tiskane oglase kompanije 'Limited Too'. Prva uloga bila joj je u srednjoškolskom klasiku 'Opasne djevojke' koji je vrlo brzo postao globalni fenomen, a poznate rečenice iz filma i danas preplavljuju društvene mreže.

Foto: Imdb

Amanda je nakon debitantskog filma 'Opasne djevojke' imala uloge u brojnim filmovima, neki od njih su 'In Time', 'Mank', 'Things Heard & Seen', 'Jennifer's Body', 'Ted 2', 'Red Riding Hood', 'Mamma Mia!' i 'Mamma Mia! Here We Go Again'.

Za ulogu u filmu 'Mank' bila je nominirana 2021. za Oscara u kategoriji najbolje sporedne glumice.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Dio scena iz filma 'Mamma Mia! Here We Go Again', u kojem jednu od glavnih uloga ima Amanda, snimao se na našem Visu. Amanda je glumila Sophie, kći lika koji je u prvom filmu glumila Meryl Streep (73). U Dalmaciji je 2017. godine uživala. Svaki slobodan trenutak iskoristila je kako bi istražila otok, probala lokalne specijalitete, vozila se brodom i fotografirala. Na društvenim mrežama dojmove je tada podijelila i sa svojim pratiteljima. Naglasila je kako je Hrvatska lijepa, i da su naše smokve izvrsne.

Privatni život

Prva poznata veza glumice bila je sa Jamesom Francom (44), poznatim glumcem iz Amerike. Zatim je od 2013. do 2015. ljubila glumca Justina Longa (44). Nije dugo solirala, već 2017. godine udala se za glumca Thomasa Sadoskija (46). Manje od dva tjedna nakon vjenčanja par je dobio prvo dijete, kći Ninu Sadoski Seyfried, a zatim u 2020. godini i drugo dijete, sina Thomasa.

Foto: Instagram

