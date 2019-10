Od jedne snimljene serije mogu si kupiti elitnu vilu na Bosporu

Nema biznisa do show biznisa, vrijedi posebice u Turskoj. Zvijezde njihovih serija preko noći postaju bogataši iako mnogi od njih nisu ni primirisali Akademiji. Barem ne u počecima snimanja. No zato već nakon jedne snimljene serije žive po velebnim vilama na Bosporu.

Tamošnji producenti odavno su shvatili da osim raskošne produkcije, gledanosti serija uveliko pridonosi mladost i ljepota glavnih aktera, pa su glumce počeli dovoditi s modnih pista i na brzinu ih obučili. Trenutačno najplaćeniji glumac je Burak Özçivit (34). Glumac je bio model, završio je Akademiju likovnih umetnosti, a hobi mu je fotografija. Proslavio se ulogom Bali bega u seriji “Sulejman veličanstveni” i od te uloge, koja ga je proslavila u svijetu, on određuje svoju cijenu. Nedavno je potpisao ugovor za seriju “Osman”. Po epizodi će dobiti nešto više od 340.000 kn. Ugovor je potpisao na pet godina (predviđa se da će toliko trajati snimanje novog povijesnog spektakla) i obvezao se da u to vrijeme neće ništa drugo snimati.

Foto: PROMO Time je Burak skinuo s trona do tad najplaćenijeg turskog glumca, Özcana Deniza (47). On je po svakoj epizodi “Istanbulske nevjeste” dobivao honorar od 220.000 kn. No da bi privukao pozornost producenata na sebe, u jednom od prvih projekata pristao je skinuti se gol. Özcan je na vrijeme shvatio kako uz muževnost gledateljima treba ponuditi i onaj Faktor X, pa ga za sad s trona najplaćenijih glumaca nitko ne može skinuti.

Njih dvojicu u stopu slijedi Çagatay Ulusoy (29), našim gledateljima poznat kao Emir iz serije “Djevojka imena Feriha”. Istina, u turskim serijama zaradi oko 150.000 kuna po epizodi, no brk je omastio na Netflixu. Za seriju “Zaštitnik” dobio je skoro 600.000 kuna po epizodi, a za četiri sezone serije, izračunali su Turci, račun je podebljao za čak 20 milijuna kuna. No za Netflixove standarde, to je, pišu turski mediji, poprilično skromno, jer ostali su glumci dobili i tri puta više od Çagataya.

Za vrat mu pušu i Erkan Petekkaya (48), zvijezda serija “Tuđi život” i “Dila”, te Kıvanç Tatlıtugğ (35), kojeg znamo iz serije “Strasti Orijenta”. Za snimanje serije “Sjever jug” dobivao je 185.000 kuna po epizodi. Uloga najpoznatijeg sultana na svijetu, Sulejmana veličanstvenog, Halitu Ergençu (49) donijela je zaradu od 220.000 kuna po epizodi. I Kenan Imirzalıoglu (45), zvijezda serije “Ezel”, za novu kostimiranu melodramu o Mehmedu Drugom Osvajaču po epizodi će zaraditi 220.000 kuna.

Turske glumice za sada zaostaju u zaradi za kolegama. Producenti još uvijek prednost daju muškim članovima ekipe, a najveće šanse da ih dostignu imaju trenutačno najplaćenije Beren Saat (35) i Nurgül Yeşilçay (43). Zvijezda serija “Izgubljena čast” i “Strasti Orijenta”, Beren Saat, već godinama drži titulu najpopularnije turske glumice. Obožavanje koje uživa kod publike postalo je gotovo opipljivo, pa se njen honorar s prvobitnih 90 popeo na 150 tisuća kuna po epizodi. Talenat se isplati, ali Beren svoju ljepotu zna i da unovči i u raznim reklamnim kampanjama.

Nurgül je pak našim gledateljima poznata iz projekata “Ljubav i kazna” i “Tuđi život”. Jedna je od rijetkih glumica koje gledamo u serijama a završila je glumu na državnom konzervatoriju sveučilišta Anadolu u Eskişehiru. Jednako uspješna je u kazalištu, na filmu i u serijama.

Nurgül je među najplaćenijim i najprivilegiranijim turskim glumicama. Honorar od 150.000 kuna po epizodi dobiva unaprijed jer gledanost serija u kojima se pojavljuje opravdava povjerenje producenta. Honorar može birati i Hazal Kaya (28), poznatija kao Feriha iz serije “Djevojka imena Feriha”. Godinama niže uspjehe u svijetu glume, što je Hazal stajalo zdravlja. Pri kraju snimanja “Ferihe” dijagnosticirali su joj dijabetes, zbog čega je imala problema s probavom, naglo se debljala, te je u konačnici shvatila da mora uvesti neke promjene u životu. Zato je prorijedila snimanja i bira uloge koje je neće umoriti, ali ni na jedno snimanje ne dolazi ispod 150.000 kuna po epizodi.

Nemalih 90.000 kuna po epizodi dobije i Bergüzar Korel (37) koja se proslavila likom Šeherezade u seriji “1001 noć”. Tu su i Tuba Büyüküstün (37) te Meryem Uzerli (36), koju je kao Hurem iz “Sulejmana veličanstvenog” zavolio cijeli svijet.

No honorar od 90.000 kuna po epizodi bio joj je premali i zahvalila se producentima. Za ostanak u seriji tražila je dvostruko više. I nije dobila.