Od kralja 'kraljici': Charles III. je naredio da orkestar zasvira hit legendarnoj Tini Turner u čast

U čast nedavno preminuloj glazbenici Tini Turner u dvorištu Buckinghamske palače po naredbi kralja Charlesa (74), kako navodi Hello, izvedena je njena pjesma 'Simply The Best'.

Poznato je da je Charlesova majka, kraljica Elizabeta II. koja je preminula prošle godine, voljela pjesme Tine Turner, a njih dvije su se i upoznale 1989. godine.

Sada je ispred britanske palače zasvirala pomalo neobična obrada njenog poznatog hita, a izveli su je orkestar velške Garde i bubnjarska skupina 1. bataljuna velške Garde.

Privukli su mnogo pozornosti jer su slavnu pjesmu odsvirali tijekom ceremonijalne smjene straže kada kraljevski gardisti 'predaju odgovornost za zaštitu Buckinghamske palače i palače Sv. Jakova' novoj grupi vojnika odjevenih u živopisne uniforme.

Po društvenim mrežama proširile su se snimke te izvedbe, a ubrzo su obožavatelji komentirali gestu kraljevske kuće.

- Fantastična obrada, ovo me rasplakalo: Predivno poštovanje iskazano kraljici rocka; Od kralja kraljici, svaka čast - pisali su na Twitteru.

Inače, Tina je preminula u srijedu 24. svibnja, u svom domu u Švicarskoj. Imala je 83 godine. Borila se s nizom zdravstvenih problema, a umrla je prirodnom smrću.

Iako dugo nije bila aktivna u glazbi, a posljednji koncert održala je još 2009., a zadnji studijski album još 2000. godine, Tina je legendarna pjevačica koja će zasigurno još dugo ostati svima u sjećanju.

