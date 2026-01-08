Od Lennona do OnlyFansa: Prestižne američke vize završile u rukama zvijezda sadržaja 18+

Američke vize namijenjene umjetnicima “izvanrednih sposobnosti”, koje su nekad otvarale vrata SAD-a ikonama poput Johna Lennona, danas sve češće završavaju u rukama influencera i modela koji zarađuju na platformama za sadržaj za odrasle. Ono što je nekad bio elitni imigracijski program za vrhunske glazbenike, glumce i slikare, pretvorilo se u ulaznicu za digitalne zvijezde s milijunima pratitelja – i još većim prihodima.

Prema riječima imigracijskih odvjetnika koji su govorili za Florida Phoenix, više od polovice klijenata koji su posljednjih godina tražili prestižnu O-1B vizu dolazi iz svijeta online influencera, a velik dio njih stvara eksplicitan sadržaj. Odvjetnik Joe Bovino procjenjuje da je čak 65 posto njegovih klijenata koji su se prijavljivali za ovu vizu bilo kreatora digitalnog sadržaja.

"Više to nisu samo videozapisi mačaka. To su influenceri na društvenim mrežama koji zarađuju ozbiljan novac", kaže Bovino.

Među njima su i neka od najpoznatijih imena OnlyFansa. Meksička influencerica i glumica Yanet Garcia, koja je u prosincu dobila pravo boravka u SAD-u, jedna je od najpoznatijih imigrantica iz tog kruga, iako nije službeno potvrđeno koju je vizu dobila. U SAD-u stalno boravi i Aishah Sofey, rođena Kanađanka i članica popularne “Bop House”, kuće u kojoj zajedno živi više OnlyFans modela. Među bivšim članicama bila je i Joyy Mei, rođena u Kini.

Ovi influenceri okupljaju milijune pratitelja na Instagramu, TikToku i OnlyFansu, platformi koja omogućuje objavljivanje eksplicitnog sadržaja. Upravo ti brojevi – pratitelji, pregledi i zarada – postali su ključni argument u postupku dobivanja vize.

"Ako ondje možete zaraditi novac, to odjednom postaje osnova za zahtjev za vizu", objašnjava Bovino.

O-1B viza slovi kao jedna od najtežih američkih viza za dobiti. Njezini korijeni sežu u 1972. godinu, kada je John Lennon bio pred deportacijom, a američki zakonodavci shvatili su da zemlja nema mehanizam za zadržavanje vrhunskih umjetnika. Program je službeno usvojen 1990. godine i namijenjen osobama s "izvanrednim sposobnostima u umjetnosti ili izvanrednim postignućima u filmskoj i televizijskoj industriji".

Kandidati moraju dokazati nacionalni ili međunarodni ugled, sudjelovanje u istaknutim projektima, komercijalni ili kritički uspjeh te visoku zaradu u svom području. Iako je viza zamišljena za tradicionalne umjetnike, influenceri su pronašli način da kriterije ispune brojkama: prihodima, sponzorskim ugovorima i masovnim dosegom na društvenim mrežama.

"Znao sam da su dani predstavljanja ikona poput Boy Georgea i Sinead O’Connor gotovi", rekao je imigracijski odvjetnik Michael Wildes za Financial Times. Wildes, čiji je otac zastupao Lennona, ističe da su influenceri počeli dominirati O-1B vizama nakon pandemije 2020. godine.

Od 2017. američki Državni odjel izdao je više od 125.000 O-1 viza, a njihov broj naglo raste od početka 2000-ih. Samo između 2014. i 2024. zabilježen je porast od gotovo 50 posto. Iako nema službenih podataka o tome koliko je influencera među dobitnicima, odvjetnici potvrđuju da zastupaju klijente iz zemalja poput Kine, Rusije i Kanade.

Ipak, ovaj trend izaziva zabrinutost. Iako je broj OnlyFans modela koji se prijavljuju za O-1B donekle pao nakon 2022. zbog prezasićenosti tržišta, neki stručnjaci strahuju da bi program mogao izgubiti svoj smisao.

"Imamo slučajeve u kojima ljudi koji nikada nisu trebali biti odobreni ipak dobivaju O-1 vizu", upozorava imigracijska odvjetnica Protima Daryanani.

Drugi odvjetnici idu i korak dalje, tvrdeći da mjerenje "izvanrednih sposobnosti" klikovima, lajkovima i zaradom može dugoročno biti pogubno za umjetnike koji nemaju milijunske pratitelje, ali imaju stvarni umjetnički doprinos.

U Americi, čini se, nova valuta uspjeha više nisu note, filmovi ili slike – već pregledi i pretplate.